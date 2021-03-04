Минздрав не препятствует коммерческим продажам вакцины, - Ляшко

По словам главного санврача, ведомство обеспечило возможность закупки достаточного количества вакцин, чтобы получили прививку все желающие.

Главный санврач Виктор Ляшко заявил, что Минздрав не препятствует допуску вакцин от коронавируса на коммерческий рынок, но таких предложений пока нет. Об этом он сообщил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Мы не запрещаем допуск вакцин на частный рынок, но сегодня у частных поставщиков нет возможности привезти вакцину", — сказал он на пресс-конференции в Киеве в четверг.

Замминистра говорит, что "государство сегодня обеспечило возможность закупки того достаточного количества вакцин, чтобы до конца года смогли вакцинироваться все желающие".

Отвечая на вопрос внеочередной вакцинации публичных персон, Ляшко заявил, что согласно изменениям нацплана вакцинации, они могут вакцинироваться теми дозами вакцин, которые остаются в многодозовых флаконах после вакцинации первой группы приоритета. Кроме того, по его словам, в Минздраве планируют создать перечень приоритетности публичных персон.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью Фокусу заявил, что пока коммерческого оборота вакцины нет из-за того, что производители вакцин торгуют только с правительствами из-за большого спроса. Шмыгаль спрогнозировал, сколько будет стоить вакцина в коммерческих учреждениях.

3 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы. Первым, кто получил укол вакцины, стал врач-реаниматолог из Черкасс.

Фокус разбирался, что известно о вакцине CoviShield. Она производится в Индии по лицензии Oxford-AstraZeneca и была разработана в Великобритании. Индия уже давно является центром производства вакцин: она производит 60% вакцин в мире и на территории страны работают полдюжины крупных фармацевтических производителей. Некоторые из первых доз CoviShield уже отправлены в Бутан, Мальдивы, Бангладеш, Непал, Мьянму и Сейшельские острова. Но группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network заявляет, что одобрение CoviShield было поспешным, поскольку производитель не завершил "промежуточное исследование" в Индии.