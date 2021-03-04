МОЗ не перешкоджає комерційним продажам вакцини, — Ляшко

За словами головного санлікаря, відомство забезпечило можливість закупівлі достатньої кількості вакцин, щоб отримали щеплення всі охочі.

Головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я не перешкоджає допуску вакцин від коронавірусу на комерційний ринок, але таких пропозицій поки немає. Про це він повідомив на прес-конференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми не забороняємо допуск вакцин на приватний ринок, але сьогодні у приватних постачальників немає можливості привезти вакцину", — сказав він на прес-конференції в Києві в четвер.

Заступник міністра каже, що "держава сьогодні забезпечила можливість закупівлі тієї достатньої кількості вакцин, щоб до кінця року змогли вакцинуватися всі охочі".

Відповідаючи на питання позачергової вакцинації публічних персон, Ляшко заявив, що згідно зі змінами нацплану вакцинації, вони можуть вакцинуватися тими дозами вакцин, які залишаються у багатодозових флаконах після вакцинації першої групи пріоритету. Крім того, за його словами, у Міністерстві охорони здоров'я планують створити перелік пріоритетності публічних персон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю Фокусу заявив, що поки комерційного обороту вакцини немає через те, що виробники вакцин торгують тільки з урядами через великий попит. Шмигаль спрогнозував, скільки коштуватиме вакцина в комерційних установах.

3 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавірусу. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. Першим, хто отримав укол вакцини, став лікар-реаніматолог з Черкас.

Фокус розбирався, що відомо про вакцину CoviShield. Вона виробляється в Індії за ліцензією Oxford-AstraZeneca і була розроблена у Великобританії. Індія вже давно є центром виробництва вакцин: вона виробляє 60% вакцин в світі і на території країни працюють півдюжини великих фармацевтичних виробників. Деякі з перших доз CoviShield вже відправлені в Бутан, Мальдіви, Бангладеш, Непал, М'янму і Сейшельські острови. Але група із захисту прав пацієнтів All India Drug Action Network заявляє, що схвалення CoviShield було поспішним, оскільки виробник не завершив "проміжні дослідження" в Індії.