Покраснение, тошнота и не только: Минздрав перечислил реакции организма на вакцину от COVID-19

По данным чиновников, обычно реакции проходят спустя несколько дней. Но первые полчаса после прививки нужно оставаться в медицинском учреждении.

Возможными реакциями организма человека на вакцинацию препаратом CoviShield являются головная боль, тошнота, утомляемость и бессонница.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в своем Telegram-канале.

В МОЗ напомнили, что все лекарства, включительно с вакцинами, имеют свои риски.

"Как правило, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 мин после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении, на случай возникновения аллергических реакций", – говорится в сообщении.

Отмечается, что среди вероятных реакций организма человека на эту вакцину – покраснение, боль, отек в месте инъекции, лихорадка или озноб, головная боль, боль в мышцах или суставах, увеличение лимфатических узлов, тошнота, утомляемость и бессонница.

В Минздраве утверждают, что все перечисленные реакции являются нормальными и проходят спустя несколько дней после прививки. Минздрав советует гражданам в случае появления дискомфорта после вакцинации обращаться к своему семейному врачу или терапевту за рекомендациями.

"Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни, – заявляют в Минздраве.

23 февраля 2021 года в Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса. Речь идет о 500 тысячах доз вакцины CovidShield. Первые партии вакцины 24 февраля, в 7:00 отправились в регионы.По данным СМИ, 500 тысяч доз вакцины CoviShield, которые Украина ранее закупила в Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.

Ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе брифинга сообщил о противопоказаниях к проведению вакцинации от коронавируса, о которых говорится в инструкции по применению препарата CoviShield. Эту инструкцию составил производитель вакцины. Первым противопоказанием названа имеющаяся повышенная чувствительность к одному из действующих веществ вакцины – все они перечислены в инструкции. Далее указаны заболевания, которые сопровождаются значительным повышением температуры. При этом субфебрильная температура (37–37,5º) и простуда не являются противопоказаниями. При их наличии прививку можно, но после консультации с врачом.

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после вакцинации от коронавируса госпитализировали человека. Всего зафиксировано более 100 сообщений о случаях побочных эффектов после вакцинации.