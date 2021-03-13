Почервоніння, нудота і не тільки: МОЗ перерахував реакції організму на вакцину від COVID-19

За даними чиновників, зазвичай реакції проходять через кілька днів. Але перші півгодини після щеплення потрібно залишатися в медичній установі.

Можливими реакціями організму людини на вакцинацію препаратом CoviShield є головний біль, нудота, втомлюваність і безсоння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоровʼя в своєму Telegram-каналі.

У МОЗ нагадали, що всі ліки, включно з вакцинами, мають свої ризики.

"Як правило, будь-які побічні ефекти незначні і можуть тривати лише кілька днів. Люди, яким проведена вакцинація, протягом 30 хв після щеплення обовʼязково повинні залишатися в медичному закладі, на випадок виникнення алергічних реакцій", — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед ймовірних реакцій організму людини на цю вакцину — почервоніння, біль, набряк в місці інʼєкції, лихоманка або озноб, головний біль, біль в мʼязах або суглобах, збільшення лімфатичних вузлів, нудота, втомлюваність і безсоння.

У МОЗ стверджують, що всі перераховані реакції є нормальними і проходять через кілька днів після щеплення. МОЗ радить громадянам в разі появи дискомфорту після вакцинації звертатися до свого сімейного лікаря або терапевта за рекомендаціями.

"Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, який захистить від тяжкого перебігу та ускладнень від хвороби, — заявляють у МОЗ.

23 лютого 2021 року в Україну прибула перша партія вакцини від коронавируса. Йдеться про 500 тисяч доз вакцини CovidShield. Перші партії вакцини 24 лютого, о 7:00 вирушили в регіони. За даними ЗМІ, 500 тисяч доз вакцини CoviShield, які Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.

Раніше головний санлікар України Віктор Ляшко в ході брифінгу повідомив про протипоказання до проведення вакцинації від від коронавірусу, про які йдеться в інструкції із застосування препарату CoviShield. Цю інструкцію склав виробник вакцини. Першим протипоказанням названа наявна підвищена чутливість до однієї з речовин вакцини — усі вони перераховані в інструкції. Далі вказані захворювання, які супроводжуються значним підвищенням температури. При цьому субфебрильна температура (37-37,5º) і застуда не є протипоказаннями. За їхньої наявності вакцинуватися можна, але після консультації з лікарем.

Глава парламентського комітету з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький заявив, що після вакцинації від коронавирусу госпіталізували людину. Всього зафіксовано понад 100 повідомлень про випадки побічних ефектів після вакцинації.