Полтава усиливает карантинные ограничения

В городе из-за ситуации с коронавирусом отменяют все концерты, закрывают театры, музеи и библиотеки.

В Полтаве усиливают карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение было принято на совещании по вопросам противоэпидемических мероприятий в Полтавской ОГА, передает местное издание "ИРТ Полтава".

Временно прекращают работу театры. Кроме того, в городе закрывают музеи и библиотеки.

Напомним, в области обнаружили 394 новых случая коронавируса. Сейчас регион находится в "оранжевом" уровне карантинных ограничений.

Ряд регионов уже усилил карантинные ограничения.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, с 20 марта столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Школам Харьковской области рекомендовали перейти на дистанционный вариант обучения из-за вспышки коронавируса. В регионе с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий.

В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.