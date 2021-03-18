Полтава посилює карантинні обмеження

У місті через ситуацію з коронавірусом скасовують усі концерти, закривають театри, музеї і бібліотеки.

У Полтаві посилюють карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. Відповідне рішення було прийняте на нараді з питань протиепідемічних заходів у Полтавській ОДА, передає місцеве видання "ІРТ Полтава".

Тимчасово припиняють роботу театри. Крім того, у місті закривають музеї та бібліотеки.

Нагадаємо, що в області виявили 394 нових випадки коронавірусу. Наразі регіон у "помаранчевому" рівні карантинних обмежень.

Ряд регіонів уже посилив карантинні обмеження.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через велику кількість хворих на коронавірус. Учні молодших класів підуть на канікули, а старшокласники перейдуть на дистанційне навчання. Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з 20 березня столиця посилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. Школам Харківської області рекомендували перейти на дистанційний варіант навчання через спалах коронавірусу. У регіоні з 18 березня забороняється проведення масових заходів.

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою.