Зеленский рассказал, когда китайская вакцина Sinovac появится в Украине (видео)

Поддержки от Европейского союза, по словам президента, не было. Однако наше государство не имеет претензий.

Президент Украины Владимир Зеленский во время общей пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой рассказал, когда китайский препарат от коронавируса появится в стране.

По словам Зеленского, Украина борется на рынках за то, чтобы увеличить количество поставляемых вакцин.

"Мы боремся за увеличение количества поставляемых вакцин. Есть несколько контрактов. Ждем в конце марта на поставку вакцины нашего китайского партнера. … К сожалению пока что существенной поддержки от стран Европейского союза мы еще не получили. Понимаем, что это сложная ситуация во всем мире. Претензий никаких у нас нет", — заявил президент.

Зеленский также подчеркнул, что правительство делает все для того, чтобы население получило доступ к вакцинации. А украинские медики проводят вакцинацию очень аккуратно, благодаря чему в стране нет летальных случаев.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 10 марта сообщал, что Украина получит партию китайской вакцины состоящую из 700 тысяч доз. В тот же день Министерство здравоохранения зарегистрировало в Украине вакцину CoronaVac от китайского производителя Sinovac.

Ранее сообщалось, что Украина получит по контракту с Sinovac Biotech пять миллионов доз вакцин CoronaVac. 1,9 миллиона доз за счет бюджетных средств. Первую партию должна была доставить до 7 марта украинская фармацевтическая компания "Лекхим", которая стала партнером китайского производителя. Но они не выполнили сроки, прописанные в контракте. Теперь ей грозит штраф за несоблюдение сроков. У компании могут забирать 0,1% от стоимости груза за каждый день просрочки.

Клинические испытания препарата CoronaVac показывают разную эффективность препарата. Появилась информация, что эффективность Coronavac в Индонезии составила 65,3%, а во время тестирования в Бразилии — всего 50,4%. Исследования в Турции показали эффективность вакцины в 91,5%, однако ее протестировали всего 3,4 тысячи человек.