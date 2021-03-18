Зеленський розповів, коли китайська вакцина Sinovac з'явиться в Україні (відео)

Підтримки від Європейського союзу, за словами президента, не було. Однак наша держава не має претензій.

Президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з президентом Литви Ґітанасом Науседа розповів, коли китайський препарат від коронавірусу зʼявиться в країні.

За словами Зеленського, Україна бореться на ринках за те, щоб збільшити кількість вакцин, що поставляються.

"Ми боремося за збільшення кількості вакцин, що поставляються. Є кілька контрактів. Чекаємо наприкінці березня на поставку вакцини нашого китайського партнера. …На жаль, поки що суттєвої підтримки від країн Європейського союзу ми ще не отримали. Розуміємо, що це складна ситуація в усьому світі. Претензій ніяких у нас немає", — заявив президент.

Зеленський також підкреслив, що уряд робить все для того, щоб населення отримало доступ до вакцинації. А українські медики проводять вакцинацію дуже обережно, завдяки чому в країні немає летальних випадків.

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Нагадаємо, міністр охорони здоровʼя Максим Степанов 10 березня повідомляв, що Україна отримає партію китайської вакцини, яка складається із 700 тисяч доз. Того ж дня Міністерство охорони здоровʼя зареєструвало в Україні вакцину CoronaVac від китайського виробника Sinovac.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає за контрактом із Sinovac Biotech пʼять мільйонів доз вакцин CoronaVac. 1,9 мільйонів доз за рахунок бюджетних коштів. Першу партію повинна була доставити до 7 березня українська фармацевтична компанія "Лекхім", яка стала партнером китайського виробника. Але вони не виконали терміни, прописані в контракті. Тепер їй загрожує штраф за недотримання термінів. У компанії можуть забирати 0,1% від вартості вантажу за кожен день протермінування.

Клінічні випробування препарату CoronaVac показують різну ефективність препарату. Зʼявилася інформація, що ефективність Coronavac в Індонезії склала 65,3%, а під час тестування в Бразилії — усього 50,4%. Дослідження в Туреччині показали ефективність вакцини 91,5%, проте її протестували всього 3,4 тисячі осіб.