В "покрасневшем" Николаеве ввели спецпропуска для проезда в транспорте

Воспользоваться услугами смогут работники, обеспечивающие жизнедеятельность города.

Власти Николаева приняли решение о введении спецпропусков для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Facebook.

"Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска своим работникам", — сказал градоначальник.

Он подчеркнул, что пропуска, которые были введены в прошлом году из-за локдауна, работать не будут.

"Каждый документ будет иметь свой индивидуальный QR-код. Копия будет храниться в специальной базе на сайте", — рассказал Сенкевич.

Согласно сайту горсовета, перевозки осуществляются при условии обеспечения водителей и пассажиров респираторами или защитными масками и в пределах количества мест для сидения.

Получить пропуск смогут работники учреждений критической инфраструктуры и обеспечивающих жизнедеятельность города. Для получения пропуска, необходимо подать заявление в электронном виде.

Спецпропуска водятся в действие с 24 марта.

Впервые спецпропуска для проезда на транспорте были введены во время локдауна весной 2020 года. В частности, такая система была введена в Киеве, когда было остановлено движение пассажирского транспорта. Тогда им могли воспользоваться исключительно работники сфер инфраструктуры города.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что правительство передало полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок. Во время локдауна в Киеве, который ввели с 20 марта по 9 апреля, общественный транспорт не будет прекращать работу.

Напомним, с 24 марта по 4 апреля в Николаеве ужесточают карантин. В городе показатель числа госпитализации превышает норму на 41,15 госпитализаций на 100 тысяч населения. При норме в 60 на 100 тыс, в городе 101,15 на 100 тысяч населения.

Из-за высокого уровня госпитализации в Николаеве начали размещать врачей прямо в коридорах инфекционных отделений.

Ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предложил тех, кто в письменном виде отказывается от вакцинации от коронавируса, начать госпитализировать их за деньги.