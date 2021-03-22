У "почервонілому" Миколаєві ввели спецперепустки для проїзду в транспорті

Скористатися послугами зможуть працівники, що забезпечують життєдіяльність міста.

Влада Миколаєва ухвалила рішення щодо введення спецперепусток для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич у Facebook.

"Підприємствам, установам і організаціям необхідно оновити електронні перепустки своїм працівникам", — сказав градоначальник.

Він підкреслив, що перепустки, які були введені в минулому році через локдаун, працювати не будуть.

"Кожен документ матиме свій індивідуальний QR-код. Копія зберігатиметься у спеціальній базі на сайті", — розповів Сенкевич.

Згідно сайту міськради, перевезення здійснюються за умови забезпечення водіїв та пасажирів респіраторами або захисними масками і в межах кількості місць для сидіння.

Отримати перепустку зможуть працівники установ критичної інфраструктури і ті, що забезпечують життєдіяльність міста. Для отримання перепустки, необхідно подати заяву в електронному вигляді.

Спецперепустки водяться в дію з 24 березня.

Вперше спецперепустки для проїзду на транспорті були введені під час локдауну навесні 2020 року. Зокрема, таку систему вводили в Києві, коли було зупинено рух пасажирського транспорту. Тоді ними могли скористатися виключно працівники сфер інфраструктури міста.

Раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що уряд передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС в кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень. Під час локдауну в Києві, який ввели з 20 березня до 9 квітня, громадський транспорт не припинятиме роботу.

Нагадаємо, з 24 березня по 4 квітня в Миколаєві посилюють карантин. У місті показник числа госпіталізації перевищує норму на 41,15 госпіталізацій на 100 тисяч населення. При нормі 60 на 100 тис, в місті 101,15 на 100 тисяч населення.

Через високий рівень госпіталізації в Миколаєві почали розміщувати лікарів прямо в коридорах інфекційних відділень.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич запропонував тих, хто в письмовому вигляді відмовляється від вакцинації від коронавірусу, почати госпіталізувати їх за гроші.