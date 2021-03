Віскі POWERS повертається до України: три смаки та новий дизайн

Ірландське преміум-віскі POWERS з 200-річною історією повертається на український ринок в радикально оновленому дизайні пляшки та в розширеному асортименті. На батьківщині POWERS є одним із найбільш продаваних віскі і тепер стане доступним й для поціновувачів в Україні.

Масштабні зміни відбулись вперше за багато років та торкнулись всієї структури та етикетки:

Витягнутий циліндр пляшки поступився місцем прямокутній формі, яка гарантовано привертатиме увагу і виділятиметься на полицях;

Шийка пляшки набула форми дистиляційного мідного кубу з винокурні, де виробляється віскі POWERS — саме її силует став натхненням при створенні дизайну;

Осучаснена та самобутня етикетка отримала ромбовидну форму, оновлені шрифти та яскраві графічні елементи. Всі три різновиди віскі POWERS мають етикетку свого кольору: червоного, блакитного та бежевого.

Основна мета змін — переосмислити старі традиції в сучасному ключі. Новий дизайн не лише має поєднати ірландський дух із технологіями сьогодення, але й підкреслити благородне походження та преміальність бренду.

"З 1791 року ми ніколи не змінювали своїм принципам та не озирались назад. І завжди дотримувались головного правила при створенні віскі: піклуйтесь про людей і у вас вийде відмінний продукт. Будь то турбота про наших співробітників чи допомога ірландським фермерам та ремісникам, ми намагаємось робити правильні речі. І вважаємо, що кардинальні зміни зараз — теж правильний вибір", кажуть в POWERS.

В наш час портфель POWERS в Україні буде представлено:

1. POWERS Gold Label — купажоване віскі міцністю 43,2%. Витримується у американських бочках з-під бурбона, а далі single pot still* змішується з зерновим віскі вищого ґатунку з тривалою витримкою. Так народжується ароматний напій із гармонійним і збалансованим смаком, в якому переважають відтінки груші, шоколаду, ванілі, пісочного печива і пряних спецій. Завершується приємним медовим післясмаком.

2. POWERS Three Swallow — single pot still* віскі міцністю 40%. Витримується в в дубових бочках з-під бурбона, що додає сильного деревного характеру напою. Багатогранний букет розкривається відтінками смаженого мигдалю, цитрусових, хрусткого яблука і масла, а завершується мʼяким зерновим післясмаком. У ароматі — запашні ноти кориці, мускатного горіха, банана і дуба.

3. POWERS Johnʼs Lane (12YO ) — single pot still* віскі міцністю 46%. Створюється шляхом витримки протягом 12 років в дубових бочках з-під бурбону і хересу Олоросо. В результаті такого поєднання, виходить насичений, пряний і стійкий смак з нотками горіхів, спецій та солодістю персиків, яблук і тростинного цукру. У післясмаку розкриваються прянощі спецій та ледве помітний металевий відтінок, а в ароматі – відтінки шоколаду, карамелі, тютюну, ячменю та апельсинової цедри

***

POWERS — легендарне ірландське віскі, є оригінальним прикладом багатої спадщини та історії дистиляції ірландського віскі, і яке також увійшло в історію як одне з найбільш популярних в Ірландії. Невелика винокурня була відкрита в 1791 році в дублінському трактирі батька-засновника Джеймса Пауера. Він винайшов унікальну технологію Single Pot Still *, в якій використовується тільки серцевина дистиляту, що проходить потрійную дистиляцію в мідних перегінних кубах (англ. Copper Pot Still), з метою отримання найбільш якісних спиртів для створення оригінального преміум-віскі. Унікальна технологія виробництва і старовинні рецепти збереглися і донині, продовжуючи національну традицію. Сьогодні напій виготовляється на новій винокурні New Midleton – головному центрі з виробництва високоякісного ірландського віскі.

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВʼЯ