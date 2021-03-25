Украинские спецслужбы вошли в топ-7 мира по версии расследователя Bellingcat

По версии журналиста, спецслужбы Украины выполнили операции, которые позволили стране войти в его субъективный рейтинг.

Журналист и расследователь Христо Грозев, который специализируется на изучении информационной борьбы с российскими спецслужбами составил свой рейтинг спецслужб мира. Об этом он сообщил в интервью Liga.net.

По мнению журналиста, в топ-7 спецслужб мира разместились страны Европы, Азии и Ближнего востока.

Весь список выглядит так:

Израиль Китай Нидерланды Великобритания США Украина Россия

"Используя определенный набор критериев, я разместил разведывательные службы Украины выше российских – отчасти из-за недавних дерзких операций по экстракции вроде операции Цемаха или по ЧВК Вагнера", — прокомментировал свой рейтинг Грозев.

Также болгарский журналист отметил, что он не комментирует продолжающееся расследование по "Вагнергейту". Но в то же время он опроверг слухи о том, что Bellingcat получили наводку от западной разведки о саботаже.

Напомним, 29 июля под Минском была задержана группа наемников из 33 человек, которые причастны к российской ЧВК "Вагнера". Позже выяснилось, что часть из них участвовала в вооруженном конфликте на Донбассе.

В Офисе президента неоднократно заявляли, что информация о якобы сорвавшейся спецоперации по "вагнеровцам" является вымыслом.

В декабре 2020 года международная организация Bellingcat заявила, что ведет расследование касательно якобы срыва спецоперации украинских спецслужб по захвату наемников российской ЧВК "Вагнер" и планирует снять об этом документальный фильм.

В марте 2021 Христо Грозев встретился с Юрием Бутусовым, "агентом НАБУ" Шевченко и рассказал, что будет в фильме.