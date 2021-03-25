Українські спецслужби увійшли в топ-7 світу за версією розслідувача Bellingcat

За версією журналіста, спецслужби України виконали операції, які дозволили країні увійти до його суб'єктивного рейтингу.

Журналіст і розслідувач Христо Грозєв, який спеціалізується на вивченні інформаційної боротьби з російськими спецслужбами склав свій рейтинг спецслужб світу. Про це він повідомив в інтервʼю Liga.net.

На думку журналіста, у топ-7 спецслужб світу розмістилися країни Європи, Азії та Близького Сходу.

Весь список виглядає так:

Ізраїль. Китай. Нідерланди. Великобританія. США. Україна. Росія.

"Використовуючи певний набір критеріїв, я розмістив розвідувальні служби України вище російських — частково через нещодавні зухвалі операції з екстракції на кшталт операції Цемаху або щодо ПВК Вагнера", — прокоментував свій рейтинг Грозєв.

Також болгарський журналіст зазначив, що він не коментує розслідування з "Вагнергейту", яке ще триває. Але в той же час він спростував чутки про те, що Bellingcat отримали наводку від західної розвідки про саботаж.

Нагадаємо, 29 липня під Мінськом була затримана група найманців із 33 осіб, які причетні до російської ПВК "Вагнер". Пізніше зʼясувалося, що частина з них брала участь у збройному конфлікті на Донбасі.

В Офісі президента неодноразово заявляли, що інформація про спецоперацію, яка нібито зірвалася, щодо "вагнерівців" є вигадкою.

У грудні 2020 року міжнародна організація Bellingcat заявила, що веде розслідування щодо нібито зриву спецоперації українських спецслужб із захоплення найманців російської ПВК "Вагнер" і планує зняти про це документальний фільм.

У березні 2021 Христо Грозєв зустрівся з Юрієм Бутусовим, "агентом НАБУ" Шевченком і розповів, що буде у фільмі.