"ЧВК Семенченко" работала в интересах Коломойского, – расследование (видео)

Журналисты считают, что участники "ЧВК", в частности, принимали участие в акциях против первого зампреда НБУ Якова Смолия, который называл Коломойского их главным заказчиком.

Частная военная компания, которую связывают с депутатом Верховной Рады VIII созыва от фракции "Самопомощь" Семеном Семенченко, на протяжении последних нескольких лет якобы работала в интересах бизнесмена Игоря Коломойского. Об этом идет речь в расследовании агентства "Слідство.Інфо".

Расследовали утверждают, что участники организации "Донкорп Украина", которая контролируется Семенченко, могли быть среди тех, кто устроил стрельбу на стройплощадке на улице Казимира Малевича в Киеве, которая якобы связана с другом и бизнес-партнером Коломойского — Михаилом Киперманом. В частности, по их словам, именно этой организации принадлежал микроавтобус, откуда доносились выстрелы во время акции протестующих против стройки и задержанный полицией вскоре после происшествия.

По данным журналистов, стройка была заказана фирмой "Де Резорт Девелопмент" и "Строительным объединением "Мрія". Ссылаясь на данные госреестра, авторы материала заявили, что эти компании используют тот же контактный номер, что и компания Кипермана "Смарт Студент".

В то же время связь "Де Резорт Девелопмент" с Киперманом якобы прослеживается через совладельца фирмы – Артема Солоника. Ранее, пишут они, мужчина был директором компании "Орион Сервис", которую на тот момент владел друг Коломойского.

Помимо этого, пишет "Слідство.Інфо", в 2020 году структуры Семенченко охраняли офис "Центрэнерго" в поселке Козин в Киевской области. Это, по данным журналистов, было тогда, когда госкомпанию возглавляло лояльное Коломойскому руководство, а компании, связанные с олигархом, якобы получали самые большие выгоды от сотрудничества с "Центрэнерго".

Евгений Сикора, который ранее был участником организации "Донкорп Украина", рассказал расследователям, что государственную компанию они начали охранять весной 2020 года. Официально же договор со структурой Семена Семенченко был подписан в конце минувшего года, о чем, по их словам, свидетельствуют документы из системы Prozorro.

В прошлом месяце, по данным "Слідство.Інфо", представители организации не пускали руководителя Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко на территорию базы и блокировали смену менеджмента "Центрэнерго". В итоге тому пришлось прибегать к помощи силовиков.

Более того, журналисты утверждают, что в конце 2019 года представители "Донкорп Украина" участвовали в митингах против руководства Национального банка Украины, в частности – против Якова Смолия и его заместительницы Екатерины Рожковой. Примечательно, что сам Смолий публично называл Коломойского заказчиком этих акций.

Напомним, 24 марта СБУ прекратили деятельность ЧВК, в которой, по данным следствия, принимал участие экс-нардеп Семен Семенченко и агент НАБУ Евгений Шевченко. В спецслужбе заявляют, что под видом охранных фирм, силовики вербовали бывших военных, провоохранителей и участников боевых действия для обучения.

Евгений Шевченко отрицает свою связь с ЧВК, в создании которой, заявляет Служба безопасности. После этого в СБУ опубликовали аудиозапись, где Шевченко якобы покупает оружие у России.

Фокус разбирался, что известно о "ЧВК Семенченко" и деле "агента НАБУ" Шевченко.