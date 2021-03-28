Художественная галерея хочет выкупить разрисованные двери Офиса президента (фото)

Инициаторы считают, что реконструкция дверей будет уничтожением арт-объекта.

Киевская художественная галерея "Речовий доказ", которая организовывает фестиваль Senka, заинтересовалась покупкой разрисованных дверей от Офиса президента. Об этом сообщает адвокат Евгения Закревская в Facebook.

В документе, который подали на имя главы ОП Андрея Ермака, указывается, что двери имеют художественную ценность, и их реставрация будет фактическим уничтожением арт-объекта. Поэтому "Речовий доказ" готов выкупить двери по стоимости на 10% выше, чем новые двери.

[ + – ] Скан документа, который подали на имя Ермака Фото: Facebook / Евгения Закревская

"Поскольку общественный интерес к этом объекту не стихает: двери экспонируют в телеэфирах, их изображение растиражированно в СМИ, они приобрели статус исторического и художественного артефакта. Мы уверены, что открытый аукцион позволит реализовать произведение значительно выше его номинальной стоимости", — считают галеристы.

[ + – ] Полный пост Senka в Фейсбуке. Фото: Скриншот

[ + – ] В Офисе президента еще не высказали своего мнения на предложения. Фото: Facebook / Евгения Закревская

По задумке инициаторов, продажа дверей на аукционе может повторить успех британского художника Дэмиена Херста, который продал обстановку своего ресторана на месте бывшей аптеки за 11 миллион фунтов (ожидалось 3). Ресторан "Аптека", который за 6 лет стал культовым местом, был обставлен медицинскими шкафчиками с таблетками. Куплено было все, даже стаканчики и таблетки из шкафчиков.

На данный момент в Офисе президента еще не высказали своего мнения по поводу предложения.

Напомним, 20 марта прошла акция сторонников осужденного Сергея Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента. Протестующие выбили стекла входящих дверей, а также пытались поджечь табличку "Офис президента Украины". Среди прочих надписей и граффити на фасаде была обнаружена свастика.

22 марта в Киеве начали отмывать граффити с фасада Офиса президента. Ранее в ОП называли сумму в 2 млн гривен для очистки фасада.

Отметим также, что 26 марта разрисованную дверь принесли в эфир программы "Право на власть".