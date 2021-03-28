Художня галерея хоче викупити розмальовані двері Офісу президента (фото)

Ініціатори вважають, що реконструкція дверей стане знищенням артоб'єкту.

Київська художня галерея "Речовий доказ", яка організовує фестиваль Senka, зацікавилася купівлею розмальованих дверей від Офісу президента. Про це повідомляє адвокат Євгенія Закревська в Facebook.

У документі, який подали на ім'я голови ОП Андрія Єрмака, вказується, що двері мають художню цінність, і їхня реставрація буде фактичним знищенням артоб'єкту. Тому "Речовий доказ" готовий викупити двері за вартістю на 10% вище, ніж нові двері.

[ + – ] Скан документа, який подали на ім'я Єрмака Фото: Facebook / Євгенія Закревська

"Оскільки суспільний інтерес до цього об'єкту не вщухає: двері експонують в телеефірах, їх зображення розтиражували в ЗМІ, вони набули статусу історичного і художнього артефакту. Ми впевнені, що відкритий аукціон дозволить реалізувати твір значно вище його номінальної вартості", — вважають галеристи.

[ + – ] Повний пост Senka в Фейсбуці. Фото: Скриншот

[ + – ] В Офісі президента ще не висловили своєї думки на цю пропозиції. Фото: Facebook / Євгенія Закревська

За задумом ініціаторів, продаж дверей на аукціоні може повторити успіх британського художника Деміена Херста, який продав обставу свого ресторану на місці колишньої аптеки за 11 мільйон фунтів (очікувалося 3). Ресторан "Аптека", який за 6 років став культовим місцем, був обставлений медичними шафками з таблетками. Придбано було все, навіть стаканчики та таблетки з шафок.

На цей час в Офісі президента ще не висловили своєї думки з приводу пропозиції.

Нагадаємо, 20 березня пройшла акція прихильників засудженого Сергія Стерненка, під час якої був розмальований фасад Офісу президента. Протестуючі вибили скло вхідних дверей, а також намагалися підпалити табличку "Офіс президента України". Серед інших написів і графіті на фасаді була виявлена свастика.

22 березня в Києві почали відмивати графіті з фасаду Офісу президента. Раніше в ОП називали суму у 2 млн гривень для очищення фасаду.

Відзначимо також, що 26 березня розмальовані двері принесли в ефір програми "Право на владу".