В Киеве закрыли два ресторана, нарушившие карантин (фото)

Несмотря на карантинные ограничения, некоторые ночные заведения столицы продолжали работать.

В Киеве сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА совместно со специалистами главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверили 10 ночных заведений города на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Как сообщает в соцети Facebook пресс-служба ведомства, в результате проверки было обнаружено и закрыто два ресторана, работавших несмотря на запрет.

Речь идет о ресторане "BAO", находящемся на улице Мечникова, 14/1 и ресторане "Хлебный", который расположен на улице Крещатик 15/4.

"Они работали, что есть нарушением постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года. Сотрудниками службы составлены протоколы по ст.44-3 Административного Кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Также проверяющие обнаружили и закрыли три летние площадки на Крещатике, которые также работали, нарушая тем самым карантинные мероприятия.

[ + – ] Посетители в одном из киевских кафе [ + – ] Кафе продолжает работать, несмотря на карантин [ + – ] Возле входа одного из ресторана, нарушившего карантин

Напомним, Киев вводит локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан с новыми ограничениями. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

Также он опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в Киеве:

закрываются все школы и детские сады;

общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);

заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;

продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

С 5 апреля многие частные автобусы перестанут выезжать на улицы Киева в связи с локдауном и большими штрафами. Об этом рассказал Глава Ассоциации перевозчиков столицы и области Игорь Моисеенко. По его словам, локдаун сильно уменьшит пассажиропоток, поэтому несколько маршрутов временно сократят.

Также стало известно, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.

В свою очередь, "Укрзализныця" рассказала о движении поездов на время карантина в Киеве. Движение поездов по Киеву и области останется без изменений. В компании не планируют ограничивать высадку\посадку пассажиров, если не будет отдельного распоряжения.

Введение жесткого карантина в Украине, в случае существенного роста случаев заболеваемости коронавирусом, поддержали 63% опрошенных украинцев. Против введения жестких карантинных ограничений выступают 37% соотечественников.