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В Киеве закрыли два ресторана, нарушившие карантин (фото)

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Киев, карантин, рестораны, кафе,
Фото: facebook.com/kiev.dpss.gov.ua | Ресторан в Киеве

Несмотря на карантинные ограничения, некоторые ночные заведения столицы продолжали работать.

В Киеве сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА совместно со специалистами главного управления Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей проверили 10 ночных заведений города на предмет соблюдения карантинных ограничений.

Как сообщает в соцети Facebook пресс-служба ведомства, в результате проверки было обнаружено и закрыто два ресторана, работавших несмотря на запрет.

Речь идет о ресторане "BAO", находящемся на улице Мечникова, 14/1 и ресторане "Хлебный", который расположен на улице Крещатик 15/4.

"Они работали, что есть нарушением постановления КМУ №1236 от 09.12.2020 года. Сотрудниками службы составлены протоколы по ст.44-3 Административного Кодекса Украины", – сказано в сообщении.

Также проверяющие обнаружили и закрыли три летние площадки на Крещатике, которые также работали, нарушая тем самым карантинные мероприятия.

Киев, кафе, карантин, посетители,
Посетители в одном из киевских кафе
Киев, кафе, клиенты, обслуживание,
Кафе продолжает работать, несмотря на карантин
Киев, карантин, ресторан, посетители
Возле входа одного из ресторана, нарушившего карантин
Киев, кафе, карантин, посетители,
Киев, кафе, клиенты, обслуживание,
Киев, карантин, ресторан, посетители

Напомним, Киев вводит локдаун с 5 апреля 2021 года, в связи с чем столичный мэр Виталий Кличко оповестил граждан с новыми ограничениями. Они будут действовать в городе до 16 апреля.

Также он опубликовал список новых ограничений, которые вводятся с 5 апреля в Киеве:

  • закрываются все школы и детские сады;
  • общественный транспорт — и наземный, и метро — будет работать по специальным пропускам пассажиров (то есть исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры);
  • заведения общественного питания (рестораны, кафе, бары и т.д.) смогут работать только на вынос или доставку;
  • продуктовые ярмарки прекращаются с 1 апреля.

С 5 апреля многие частные автобусы перестанут выезжать на улицы Киева в связи с локдауном и большими штрафами. Об этом рассказал Глава Ассоциации перевозчиков столицы и области Игорь Моисеенко. По его словам, локдаун сильно уменьшит пассажиропоток, поэтому несколько маршрутов временно сократят.

Также стало известно, кто может получить пропуска на транспорт в Киеве во время локдауна.

В свою очередь, "Укрзализныця" рассказала о движении поездов на время карантина в Киеве. Движение поездов по Киеву и области останется без изменений. В компании не планируют ограничивать высадку\посадку пассажиров, если не будет отдельного распоряжения.

Введение жесткого карантина в Украине, в случае существенного роста случаев заболеваемости коронавирусом, поддержали 63% опрошенных украинцев. Против введения жестких карантинных ограничений выступают 37% соотечественников.