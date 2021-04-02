У Києві закрили два ресторани, які порушили карантин (фото)

Незважаючи на карантинні обмеження, деякі нічні заклади столиці продовжували працювати.

У Києві співробітники Департаменту муніципальної безпеки КМДА спільно з фахівцями головного управління Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів перевірили 10 нічних закладів міста на предмет дотримання карантинних обмежень.

Як повідомляє в соцмережі Facebook пресслужба відомства, у результаті перевірки було виявлено і закрито два ресторани, які працювали попри заборону.

Йдеться про ресторан "BAO", що розташований на вулиці Мечникова, 14/1 та ресторан "Хлібний" на вулиці Хрещатик 15/4.

"Вони працювали, що є порушенням постанови КМУ №1236 від 09.12.2020 року. Співробітниками служби складено протоколи за ст.44-3 Адміністративного Кодексу України", — сказано в повідомленні.

Також перевіряльники виявили і закрили три літні майданчики на Хрещатику, які також працювали, порушуючи карантинні заходи.

[ + – ] Відвідувачі в одному з київських кафе [ + – ] Кафе продовжує працювати, незважаючи на карантин [ + – ] Біля входу одного з ресторану, який порушив карантин

Нагадаємо, що Київ вводить локдаун з 5 квітня 2021 року, у зв'язку з чим столичний мер Віталій Кличко сповістив громадян про нові обмеження. Вони будуть діяти в місті до 16 квітня.

Також він опублікував список нових обмежень, які вводяться з 5 квітня в Києві:

закриваються всі школи і дитячі садки;

громадський транспорт — і наземний, і метро — буде працювати за спеціальними перепустками пасажирів (тобто винятково для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури);

заклади громадського харчування (ресторани, кафе, бари тощо) зможуть працювати тільки на винос або доставку;

продуктові ярмарки припиняються з 1 квітня.

З 5 квітня багато приватних автобусів перестануть виїжджати на вулиці Києва у зв'язку з локдауном і великими штрафами. Про це розповів Голова Асоціації перевізників столиці та області Ігор Мойсеєнко. За його словами, локдаун сильно зменшить пасажиропотік, тому кілька маршрутів тимчасово скоротять.

Також стало відомо, хто може отримати пропуску на транспорт у Києві під час локдауну.

У свою чергу "Укрзалізниця" розповіла про рух поїздів на час карантину в Києві. Рух поїздів по Києву та області залишиться без змін. У компанії не планують обмежувати висадку \ посадку пасажирів, якщо не буде окремого розпорядження.

Введення жорсткого карантину в Україні, у разі істотного зростання випадків захворюваності на коронавірус, підтримали 63% опитаних українців. Проти введення жорстких карантинних обмежень виступають 37% співвітчизників.