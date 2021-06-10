"Ждем первую игру": в посольстве США примерили новую форму сборной Украины (фото)

Дипломаты уверены, что наши спортсмены будут выглядеть в ней великолепно.

Сотрудники посольства США в Украине во главе с временным поверенным в делах США в Украине Кристиной Квин сфотографировались в новой форме сборной Украины по футболу.

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Соответствующие кадры появились на странице ведомства в соцсети Facebook.

"С нетерпением ждем первую игру в воскресенье! Не знаем, кто победит, но украинская команда будет выглядеть великолепно!", – подписали кадры в посольстве.

[ + – ] Кристина Квин

Ранее сообщалось, что президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко вылетел в Рим для переговоров с УЕФА по поводу надписи "Героям слава!" на форме национальной сборной Украины.

Также известно, что на страницах УЕФА в соцсетях были оставлены тысячи комментариев со словами "Слава Украине".

Напомним, УЕФА обязал сборную Украины по футболу изменить новую форму на Евро-2020, убрав с ворота футболок слоган "Героям слава".

Перед этим, 9 июня россияне подали жалобу в УЕФА из-за дизайна футболок украинской сборной с Крымом и слоганом "Героям слава".

УАФ 6 июня официально представила новую форму сборной Украины по футболу. На экипировке, помимо слогана "Слава Украине – Героям слава", есть контуры карты Украины с Крымом и Донецком.