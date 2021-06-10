"Чекаємо на першу гру": у посольстві США приміряли нову форму збірної України (фото)

Дипломати впевнені, що наші спортсмени будуть виглядати в ній чудово.

Співробітники посольства США в Україні на чолі з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Крістіною Квін сфотографувалися в новій формі збірної України з футболу.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Відповідні кадри з'явилися на сторінці відомства в соцмережі Facebook.

"З нетерпінням чекаємо на першу гру в неділю! Не знаємо, хто переможе, але українська команда буде виглядати чудово!", — підписали кадри в посольстві.

[ + – ] Крістіна Квін

Раніше повідомлялося, що президент Української асоціації футболу Андрій Павелко вилетів до Риму для переговорів з УЄФА з приводу напису "Героям слава!" на формі національної збірної України.

Також відомо, що на сторінках УЄФА в соцмережах були залишені тисячі коментарів зі словами "Слава Україні".

Нагадаємо, УЄФА зобов'язав збірну України з футболу змінити нову форму на Євро-2020, прибравши з футболок слоган "Героям слава".

Перед цим, 9 червня росіяни подали скаргу в УЄФА через дизайн футболок української збірної з Кримом і слоганом "Героям слава".

УАФ 6 червня офіційно представила нову форму збірної України з футболу. На екіпіровці, крім слогана "Слава Україні — Героям слава", є контури карти України з Кримом і Донецьком.