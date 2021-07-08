Биржа, биткоин и новичок: оптимальный торговый период для начинающих

Первое — стратегия, второе — таймфрейм. Какой временной интервал для анализа формирования цены криптоактива выбрать начинающему трейдеру, плюс оптимальные таймфреймы на стратегии скальпинга, внутридневной, средне- и долгосрочной торговле — в статье.

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Что такое таймфрейм и как он выглядит

Таймфрейм — это таблица движения ценовых баров, свечей и линий, формируется на определенном временном отрезке в динамике.

Может быть кратко-, средне-, долгосрочным.

● Краткосрочные: на платформах для торговли криптовалютами наиболее распространенная временная шкала от М1 — М30. На трейдинговых площадках типа TradingView разброс может быть шире (от секунд), но он применяется для сравнения динамики, но не служит основной.

● Среднесрочные: отражают формирование свечей в период от одного до 4 часов (Н1-Н4).

● Долгосрочные: периоды день / неделя / месяц (1Н, 1D, 1W).

Для корректной работы с таймфреймом важнейшими показателями есть стоимость открытия и закрытия, а также максимум / минимум за определенный промежуток времени. Каждая свеча на графике отражает диапазон движения цены за это время. Чем более высокий таймфрейм выставляет трейдер — тем более грубой остается картина.

Так, основываясь только на краткосрочном таймфрейме, трейдер может сконцентрироваться на локальных трендах и упустить, например, уровень поддержки или сопротивления, который был пробит или достигнут на долгосрочном графике. Таким образом можно пропустить разворот и т. д.

Мульти таймфрейм-анализ (MTFA)

Не существует идеальных, оптимальных стратегий. Эксперты рекомендуют при выборе точек входа в торговлю и выхода из нее обращаться к анализу нескольких. Новичкам — два таймфрейма в соотношении 1:4, 1:6. Также учитывать 1-часовой и 4-часовой (для выявления тренда). Впоследствии, когда биржа криптовалют на русском и ее инструменты становятся более привычны и понятны, можно добавлять третий-четвертый.

Ликвидность актива может исключать применение того или иного таймфрейма. Для высоколиквидных по сути могут подойти любые, для низколиквидных — использование коротких таймфреймов не имеет смысла.

Скальпинг

Скальпинг — не тот тип торговли, который нужен начинающему трейдеру! Умение быстро отреагировать на движение котировок и поведение других трейдеров нарабатывается с практикой. Профит здесь формируется за счет осуществления множества небольших, не высокоприбыльных сделок, которые в совокупности, за день напряженного анализа баров, линий или свечей, формируются в более-менее удовлетворительную прибыль.

Скальперы работают на таймфреймах от минуты до часа (М1, М5, М15, или ниже). Не корректно будет считать, что основным ориентиром анализа здесь являются краткосрочные колебания настроений трейдеров. Волатильность на коротких таймфреймах имеет особенный вес со знаком минус. Она искажает картину по уровням коррекции, сопротивления и поддержки, локального тренда, усложняя поиск точек входа и выхода скачками, колебаниями цены и узкими слияниями. Потому опытные скальперы параллельно изучают график H4 — чем шире таймфрейм, тем выше вероятность определения глобального тренда. Что важно для правильного распознавания сигналов.

Определением уровней и локального тренда скальперы, как правило, занимаются на 5М таймфрейме. Вход в позицию — на 1М. Анализ общей картины, глобального тренда — на длинных 1Н, 4Н.

В скальпинге важно учитывать размер комиссий, которые устанавливает биржа. Биткойн в своем блокчейне, например, дешевле выводит с WhiteBIT — тут нужно будет оплатить 0.00004 BTC. Для сравнения, на бинанс комиссия выше — 0.00057 BTC.

Внутридневная торговля

Торговля криптовалютами "интрадей", как правило, осуществляется на таймфреймах М15, М30, М45, H1, H4. Как пишут на Quora, наиболее оптимальная — сочетание таймфреймов, которые показывают ситуацию в режиме реального времени (1М) с периодом М3 / М5 для определения точек входа и выхода. Параллельно необходимо задействовать график Н1, чтобы определить дневной тренд.

Золотое правило здесь — фиксация прибыли а течение часа от старта активности.

1. Свинг-трейдинг. Одна из среднесрочных стратегий, которая также не является оптимальной для новичка в торговле криптовалютами. Заключается в анализе долгосрочных таймфреймов, определении верхней и нижней цен и последующей торговле в нужных точках. По этой причине свинг-трейдинг также называется дейтрейдингом.

Согласно Л. Б. Рашке, ориентирами для свинг-трейдера могут быть несколько принципов:

● Тренд скорее продолжится, чем развернется. По его мнению, повышающиеся тренды определяются как более высокие максимумы и минимумы в сравнении с предыдущими. Точкой небольшого риска может быть откат. Это работает в обоих направлениях. Кроме того, по его мнению, медленно ползущий рынок — не место для контр-трендовых сделок.

● Цене предшествует импульс. Когда максимум или минимум установлен новым толчком, высока вероятность, что цена снова побывает в этой точке.

● Кульминация заканчивает тренд. В этот момент — резкий скачок волатильности и объема торгов, а также расширение диапазона на графике. Перспектива выйти в длинную или короткую для свинг-трейдера наступает, когда рынок истощает себя. Здесь на широком торговом диапазоне формируются новые уровни поддержки и сопротивления, которые крайне важны трейдеру для минимизации рисков.

● Сужение и расширение торгового диапазона — чередуются. В суженном диапазоне, то есть в режиме консолидации, необходимо проявлять большую осторожность, потому что колебания рынка здесь определить сложно.

Среднесрочная и долгосрочная торговля

В традиционной торговле активами на финансовых рынках есть промежуточный между дневной и долгосрочной торговлей метод, в рамках которого трейдер ориентируется на диапазоны от недели. В криптотрейдинге это называется среднесрочной и долгосрочной торговлей. Разница с дейтрейдингом — в том, что криптовладельцу не нужно отслеживать ситуацию по активам на краткосрочных таймфреймах. Помимо W1, 1MN, здесь также часто используется таймфрейм Н4.

Наиболее распространенная схема активности — определить тренд, подождать, пока стоимость откатится до нужного значения, купить актив в рамках восходящего тренда. Затем дождаться, пока нижняя ценовая граница дойдет до уровня сопротивления, и сбыть монеты.

FAQ

Как определять точки входа?

Точки входа оптимально определять по дневному таймфрейму. Здесь формируемые паттерны более точно отражают картину. По Рику Бенсенгору, "Новое мышление в техническом анализе", при работе на краткосрочных таймфреймах необходимо смотреть на вершины и низы баров, линий, свечей. Сравнив их на каком то промежутке времени, скажем, с двумя предыдущими, можно более объективно проследить последовательность ценообразования и глобальный / локальный тренд.

Есть ли оптимальные таймфреймы?

Нет, каждый трейдер выбирает свою стратегию в зависимости от характера, предпочтений, уровня знаний об активе, торговле, а также характера своего крипто-инвестиционного портфеля.