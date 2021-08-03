Молдова просит допросить экс-судью Чауса и еще 12 человек, – Бутусов

По словам журналиста, Кишинев с апреля шлет Киеву запросы, в которых просит задать Чаусу ряд вопросов, связанных с его похищением.

Власти Молдовы официально обратились к Украине с просьбой допросить бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, однако Киев на эти запросы не отвечает. Об этом во вторник, 3 августа, написал на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

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По словам журналиста, Кишинев прислал запрос с просьбой допросить Чауса и еще 12 граждан по делу о похищении.

"Молдова завершила расследования уголовного дела по похищению Чауса, и начиная с апреля безуспешно требует допросить найденного Чауса. Украина на эти запросы не отвечает — но каждый такой запрос и беспомощное молчание в ответ показывает крайне примитивный уровень мышления тех людей в офисе президента, которые дали такой глупый приказ по Чаусу и помешали Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) спокойно забрать его по экстрадиции", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что после того, как экс-судья был найден, прокурор по борьбе с организованной преступностью и особым делам Молдовы Тудор Граний написал новый запрос. Судя по опубликованным Бутусовым документам, Чаусу просят задать такие вопросы:

что произошло 3 апреля 2021 года с судьей и его охранником, как произошло похищение;

знает ли он причастных к похищению и сколько человек в нем принимали участие, какой транспорт при этом использовали;

по какому маршруту везли и куда доставили Чауса;

в каких местах он был лишен свободы;

какой ущерб (физический, моральный или материальный) ему причинили.

[ + – ] Запрос на допрос Чауса [ + – ] Запрос на допрос Чауса

В августе 2016 года Николая Чауса задержали при получении взятки в $150 тыс. Арестовать его не смогли, потому что Верховная Рада не дала на это разрешение, и Чаус выехал в Молдову.

Затем беглого судью похитили 3 апреля в Кишиневе. Инцидент произошел возле жилого дома в столичном секторе Центр. Позже появилась информация, что к его похищению могут быть причастны украинские спецслужбы.

30 июля Чауса привезли в Киев после того, как обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области.

Вечером во вторник, 3 августа, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Чауса в больнице "Феофания".

Фокус разбирался, кому нужен похищенный в Молдове судья Чаус.