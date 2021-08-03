Молдова просить допитати екссуддю Чауса і ще 12 осіб, — Бутусов

За словами журналіста, Кишинів з квітня шле Києву запити, у яких просить поставити Чаусу ряд питань, пов'язаних з його викраденням.

Влада Молдови офіційно звернулася до України з проханням допитати колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, однак, Київ на ці запити не відповідає. Про це у вівторок, 3 серпня, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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За словами журналіста, Кишинів надіслав запит з проханням допитати Чауса і ще 12 громадян у справі про викрадення.

"Молдова завершила розслідування кримінальної справи за викрадення Чауса, і починаючи з квітня безуспішно вимагає допитати знайденого Чауса. Україна на ці запити не відповідає — але кожен такий запит і безпорадне мовчання у відповідь показує вкрай примітивний рівень мислення тих людей в офісі президента, які дали такий дурний наказ щодо Чауса і перешкодили Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) спокійно забрати його з екстрадиції", — йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначив, що після того, як екссуддя був знайдений, прокурор по боротьбі з організованою злочинністю та особливих справах Молдови Тудор Граній написав новий запит. Судячи з опублікованих Бутусовим документів, Чаусу просять поставити такі запитання:

що сталося 3 квітня 2021 року із суддею і його охоронцем, як відбулося викрадення;

чи знає він причетних до викрадення і скільки людей у ньому брали участь, який транспорт при цьому використовували;

за яким маршрутом везли і куди доставили Чауса;

у яких місцях він був позбавлений волі;

яких збитків (фізичних, моральних чи матеріальних) йому заподіяли.

[ + – ] Запит на допит Чауса [ + – ] Запит на допит Чауса

У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали при отриманні хабара в $150 тис. Заарештувати його не змогли, тому що Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус виїхав до Молдови.

Потім суддю-втікача викрали 3 квітня в Кишиневі. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Пізніше з'явилася інформація, що до його викрадення можуть бути причетні українські спецслужби.

30 липня Чауса привезли до Києва після того, як виявили в селі Мазурівка у Вінницькій області.

Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Чауса в лікарні "Феофанія".

Фокус розбирався, кому потрібен викрадений у Молдові суддя Чаус.