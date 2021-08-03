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Україна Екссуддю Миколу Чауса затримали

Молдова просить допитати екссуддю Чауса і ще 12 осіб, — Бутусов

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Микола Чаус, суддя Дніпровського райсуду Києва
Фото: Espreso.TV | Микола Чаус

За словами журналіста, Кишинів з квітня шле Києву запити, у яких просить поставити Чаусу ряд питань, пов'язаних з його викраденням.

Влада Молдови офіційно звернулася до України з проханням допитати колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса, однак, Київ на ці запити не відповідає. Про це у вівторок, 3 серпня, написав на своїй сторінці у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

За словами журналіста, Кишинів надіслав запит з проханням допитати Чауса і ще 12 громадян у справі про викрадення.

"Молдова завершила розслідування кримінальної справи за викрадення Чауса, і починаючи з квітня безуспішно вимагає допитати знайденого Чауса. Україна на ці запити не відповідає — але кожен такий запит і безпорадне мовчання у відповідь показує вкрай примітивний рівень мислення тих людей в офісі президента, які дали такий дурний наказ щодо Чауса і перешкодили Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) спокійно забрати його з екстрадиції", — йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначив, що після того, як екссуддя був знайдений, прокурор по боротьбі з організованою злочинністю та особливих справах Молдови Тудор Граній написав новий запит. Судячи з опублікованих Бутусовим документів, Чаусу просять поставити такі запитання:

  • що сталося 3 квітня 2021 року із суддею і його охоронцем, як відбулося викрадення;
  • чи знає він причетних до викрадення і скільки людей у ньому брали участь, який транспорт при цьому використовували;
  • за яким маршрутом везли і куди доставили Чауса;
  • у яких місцях він був позбавлений волі;
  • яких збитків (фізичних, моральних чи матеріальних) йому заподіяли.
Запит на допит Чауса
Запит на допит Чауса
Запит на допит Чауса
Запит на допит Чауса
Запит на допит Чауса
Запит на допит Чауса

У серпні 2016 року Миколу Чауса затримали при отриманні хабара в $150 тис. Заарештувати його не змогли, тому що Верховна Рада не дала на це дозвіл, і Чаус виїхав до Молдови.

Потім суддю-втікача викрали 3 квітня в Кишиневі. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Пізніше з'явилася інформація, що до його викрадення можуть бути причетні українські спецслужби.

30 липня Чауса привезли до Києва після того, як виявили в селі Мазурівка у Вінницькій області.

Увечері у вівторок, 3 серпня, детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали Чауса в лікарні "Феофанія".

Фокус розбирався, кому потрібен викрадений у Молдові суддя Чаус.