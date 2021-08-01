"Стан не надто": адвокату Чауса вдалося знайти і поспілкуватися з екс-суддею (відео)

Ростислав Кравець розповів, що екс-суддя Чаус у безпеці й отримує необхідну допомогу медиків.

Адвокат Ростислав Кравець повідомив про те, що знайшов екс-суддю Чауса, якого 30 липня виявили у Вінницькій області і привезли до Києва.

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У своєму Telegram-каналі він написав, що сьогоднішні пошуки виявилися більш результативними.

"Микола Чаус знайдений і, наскільки це можливо, він у безпеці й отримує необхідну медичну допомогу, і, повірте, вона йому потрібна. Мені вдалося з ним поспілкуватися. На мій погляд, ситуація не те, щоб неординарна, таке взагалі немислимо, щоб могло взагалі відбутися ", – йдеться в публікації.

За словами Кравця, колишній суддя Дніпровського райсуду Києва поки що не є затриманим і дійсно перебуває під захистом СБУ. Після зустрічі адвокат розповів, що стан екс-судді "чесно кажучи, не дуже".

[ + – ] Адвокату Чауса вдалося знайти екс-суддю

Нагадаємо, вранці адвокат опублікував пост про те, що місце розташування Чауса невідомо досі . 30 липня його привезли до Києва після того, як виявили в селі Мазурівка у Вінницькій області. Про те, що до нього прийшов роздягнений чоловік, який представився ім'ям судді, першим у поліцію повідомив староста села. Свого чоловіка по фото впізнала його дружина Світлана.

Після дзвінка в село приїхала група співробітників СБУ, які буквально відбили Чауса у наряду Могилів-Подільського районного відділення поліції і відвезли його в невідомому напрямку.

Пізніше НАБУ звинуватило СБУ у викраденні судді, проте в Службі безпеки України їх слова спростували.

"Співробітники СБУ виконували свої посадові обов'язки в рамках розслідування відповідної кримінальної виробництва. Будь-які спроби представити суспільству інформацію в іншому ключі є звичайними маніпуляціями", – сказано в повідомленні.

Як відомо, Миколу Чауса викрали 3 квітня в Кишиневі біля житлового будинку в центрі. Тоді ЗМІ приписали українським службам можливу причетність до викрадення.