"Состояние не очень": адвокату Чауса удалось найти и пообщаться с экс-судьей (видео)

Ростислав Кравец рассказал, что экс-судья Чаус в безопасности и получает необходимую помощь медиков.

Адвокат Ростислав Кравец сообщил о том, что нашел экс-судью Чауса, которого 30 июля обнаружили в Винницкой области и привезли в Киев.

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В своем Telegram-канале он написал, что сегодняшнее поиски оказались более результативными.

"Николай Чаус найден и, насколько это возможно, он в безопасности и получает необходимую медицинскую помощь, и, поверьте, она ему нужна. Мне удалось с ним пообщаться. На мой взгляд, ситуация не то, чтобы неординарная, такое вообще немыслимо, чтобы могло вообще произойти", – говорится в публикации.

По словам Кравца, бывший судья Днепровского райсуда Киева пока что не является задержанным и действительно находится под защитой СБУ. После встречи адвокат рассказал, что состояние экс-судьи "честно говоря, не очень".

[ + – ] Адвокату Чауса удалось найти экс-судью

Напомним, утром адвокат опубликовал пост о том, что местоположение Чауса неизвестно до сих пор. 30 июля его привезли в Киев после того, как обнаружили в селе Мазуровка в Винницкой области. О том, что к нему пришел раздетый мужчина представился именем судьи, первым в полицию сообщил староста села. Своего супруга по фото опознала его жена Светлана.

После звонка в село приехала группа сотрудников СБУ, которые буквально отбили Чауса у наряда Могилев-Подольского районного отделения полиции и увезли его в неизвестном направлении.

Позже НАБУ обвинило СБУ в похищении судьи, однако в Службе безопасности Украины их слова опровергли.

"Сотрудники СБУ выполняли свои должностные обязанности в рамках расследования соответствующего уголовного производства. Любые попытки представить обществу информацию в другом ключе являются обычными манипуляциями", — сказано в сообщении.

Как известно, Николая Чауса похитили 3 апреля в Кишиневе возле жилого дома в центре. Тогда СМИ приписали украинским службам возможную причастность к похищению.