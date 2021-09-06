Обливший Порошенко зеленкой мужчина объяснил свой поступок и пожаловался на угрозы (видео)

Напавший на экс-президента Илья Пустовгар говорит, что силовики пытаются "сфабриковать какой-то криминал", в связи с чем он вынужден обезопасить себя от преследований.

Уроженец Козельца Черниговской области Илья Пустовгар, обливший на День независимости 24 августа бывшего президента Украины, народного депутата Петра Порошенко зеленкой, утверждает, что после инцидента ему стали поступать угрозы со стороны сотрудников Службы безопасности Украины и неизвестных лиц. Об этом он заявил в ходе видеообращения, опубликованного на его странице в Facebook в понедельник, 6 сентября

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"Сейчас меня преследует СБУ и отдельные неизвестные лица без опознавательных знаков на одежде. Представляются сотрудниками разных спецподразделений и угрожают мне. Пытаются сфабриковать мне какой-то криминал", — говорит парень.

Также он заявил, что не имеет никакого отношения к организованной преступности и не является "исполнителем заказов".

"Я обычный гражданин, который, возможно, в неприятной форме для Петра Алексеевича выразил свою гражданскую позицию", — заверил Пустовгар.

Он добавил, что бывший президент Украины Петр Порошенко "примазался к маршу ветеранов", который проходил в день 30-й годовщины независимости Украины, а во время руководства государством "зарабатывал на жизнях моих земляков, которые полегли на войне". По словам Пустовгара, он облил Порошенко зеленкой, продемонстрировав публично свою гражданскую позицию".

"Его предвыборная кампания проходила при достаточно драматических обстоятельствах. Под лозунгами "Жить по-новому". Он обещал, что завершить войну на Донбассе, играя на сознании и чувствах общества. А фактически он играл жизнями. Во времена именно его правления в зоне АТО погиб мой товарищ и еще тысячи наших с вами соотечественников", — говорит он.

В завершение обливший Порошенко зеленкой парень сказал — видео записал с целью "обезопасить себя от преследований и посягательств на жизнь".

"Если со мной или моими близкими что-то случится, я хочу, чтобы общество знало, кто является виновником. Также обращаюсь ко всем правоохранительным органам с просьбой принять все возможные меры для обеспечения моей безопасности и прекращения преследований", — заявил он.

[ + – ] Видеообращение Пустовгара, облившего Порошенко зеленкой

Напомним, 24 августа Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Спустя небольшой промежуток времени предположительного нападавшего задержала полиция.

Через несколько часов правоохранители отпустили парня, он был госпитализирован с алкогольным отравлением.

В свою очередь отец Пустовгара сообщил журналистам, что его сын мог облить зеленкой Порошенко, чтобы вернуть долги. Источники СМИ в МВД также сообщали, что парень признался, что пошел на этот поступок за вознаграждение в 800 долларов. При этом кто мог быть заказчиком неизвестно.

Сам Порошенко утверждал, что к инциденту причастен президент Владимир Зеленский. Однако в Офисе президента назвали это обвинения "неистовой фобией".