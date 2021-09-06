Чоловік, який облив Порошенка зеленкою, пояснив свій вчинок і поскаржився на погрози (відео)

Чоловік, який напав на експрезидента, Ілля Пустовгар каже, що силовики намагаються "сфабрикувати якийсь кримінал", у зв'язку з чим він змушений убезпечитися від переслідувань.

Уродженець Козельця Чернігівської області Ілля Пустовгар, який облив на День незалежності 24 серпня колишнього президента України, народного депутата Петра Порошенка зеленкою, стверджує, що після інциденту йому почали надходити погрози з боку співробітників Служби безпеки України і невідомих осіб. Про це він заявив у ході відеозвернення, опублікованого на його сторінці в Facebook у понеділок, 6 вересня

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"Зараз мене переслідує СБУ і окремі невідомі особи без розпізнавальних знаків на одязі. Представляються співробітниками різних спецпідрозділів і погрожують мені. Намагаються сфабрикувати мені якийсь кримінал", — говорить хлопець.

Також він заявив, що не має ніякого стосунку до організованої злочинності і не є "виконавцем замовлень".

"Я звичайний громадянин, який, можливо, в неприємній формі для Петра Олексійовича висловив свою громадянську позицію", — запевнив Пустовгар.

Він додав, що колишній президент України Петро Порошенко "примазався до маршу ветеранів", який проходив у день 30-ї річниці незалежності України, а під час керівництва державою "заробляв на життях моїх земляків, які полягли на війні". За словами Пустовгара, він облив ексглаву держави зеленкою, продемонструвавши публічно свою громадянську позицію".

"Його передвиборна кампанія відбувалася за досить драматичних обставин. Під гаслами "Жити по-новому" він обіцяв, що завершить війну на Донбасі, граючи на свідомості і почуттях суспільства. А фактично він грав життями. За часів саме його правління в зоні АТО загинув мій товариш і ще тисячі наших із вами співвітчизників", — говорить він.

На завершення нападник сказав, що записав це відеозвернення з метою "забезпечити себе від переслідувань і зазіхань на моє життя".

"Якщо зі мною чи моїми близькими щось трапиться, я хочу, щоб суспільство знало, хто є винуватцем. Також звертаюся до всіх правоохоронних органів з проханням вжити всіх можливих заходів для забезпечення моєї безпеки і припинення переслідувань", — заявив Пустовгар.

[ + – ] відеозвернення Пустовгара

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою в центрі Києва. Через невеликий проміжок часу можливого нападника затримала поліція.

Через кілька годин правоохоронці відпустили хлопця, він був госпіталізований із алкогольним отруєнням.

У свою чергу батько Пустовгара повідомив журналістам, що його син міг напасти на Порошенка, щоб повернути борги. Джерела ЗМІ в МВС також повідомляли, що хлопець зізнався, що пішов на цей вчинок за винагороду на суму в 800 доларів. При цьому, хто міг бути замовником, невідомо.

Сам Порошенко стверджував, що до інциденту причетний президент Володимир Зеленський. Однак в Офісі президента назвали це звинувачення "шаленою фобією".