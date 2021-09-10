Зеленский поручил принять "неотложные меры" для ремонта костела Святого Никола

Глава государства поручил установить новый орган в костел, а творческим коллективам дать другое место для выступлений на время реставрации

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить неотложные меры для проведения реставрации в костеле Святого Николая в Киеве. Об этом сообщается на сайте президента.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль обязуется информировать Зеленского о ходе работ каждый месяц. Выступление творческих коллективов и отдельных исполнителей Национального дома органной и камерной музыки на других сценах, чтобы не допустить уничтожения национального учреждения культуры.

"Прошу принять безотлагательные меры по обеспечению проведения реставрационных работ в памятнике архитектуры национального значения – костеле Святого Николая, пострадавшем от пожара, и установки там нового органа", — заявил президент.

Также в правительстве должны обратить внимание на активизацию реализации проекта "Дом музыки" в костеле в рамках указа "О мерах по поддержке сферы культуры и развитию креативной индустрии и туризма".

Напомним, в ближайшие дни в Минкульте создадут рабочую группу для контроля за восстановлением костела. Возгорание в костеле Святого Николая в Киеве возникло вечером 3 сентября во время репетиции. Из-за огня был сильно поврежден уникальный орган из дорогих материалов.

После пожара украинский бизнес собрал около 20 миллионов гривен на восстановление храма, а в Минкультуры заявляли, что для реставрации необходимо 75 млн. При этом в римско-католической церкви считают, что огонь — это знак того, что костел нужно передать на их баланс.