Зеленський доручив вжити "невідкладних заходів" для ремонту костелу Святого Миколая

Глава держави доручив встановити новий орган у костел, а творчим колективам дати інше місце для виступів на час реставрації.

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду вжити невідкладних заходів для проведення реставрації в костелі Святого Миколая в Києві. Про це повідомляється на сайті президента.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зобов'язується інформувати Зеленського про хід робіт щомісяця. Виступ творчих колективів та окремих виконавців Національного будинку органної та камерної музики на інших сценах, щоб не допустити знищення національного закладу культури.

"Прошу вжити невідкладних заходів щодо забезпечення проведення реставраційних робіт у пам'ятці архітектури національного значення — костелі Святого Миколая, яка постраждала від пожежі, і встановлення там нового органу", — заявив президент.

Також в уряді повинні звернути увагу на активізацію реалізації проєкту "Будинок музики" в костелі в межах указу "Про заходи щодо підтримки сфери культури та розвитку креативної індустрії і туризму".

Нагадаємо, в найближчі дні в Мінкульті створять робочу групу для контролю за відновленням костелу. Займання в костелі Святого Миколая в Києві виникло увечері 3 вересня під час репетиції. Через вогонь був сильно пошкоджений унікальний орган із дорогих матеріалів.

Після пожежі український бізнес зібрав майже 20 мільйонів гривень на відновлення храму, а в Мінкультури заявляли, що для реставрації необхідно 75 млн. При цьому в римсько-католицькій церкви вважають, що вогонь — це знак того, що костел потрібно передати на їхній баланс.