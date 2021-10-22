Закон про ліки: реформа, яка на часі - Петро Багрій

Українському фармацевтичному виробництву уже більше 100 років з моменту, коли було створено перший фармзавод у 1907 році. За останні 30 років після відновлення незалежності нашої країни, ця галузь пройшла шлях від поступового відродження цього виробництва до активної трансформації та збільшення експорту українських ліків за кордон.

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Проте, через певну недосконалість національного регулювання у сфері обігу медпрепаратів та несинхронізованість України з нормативним полем Європейського Союзу (ЄС), її подальший розвиток значно обмежений.

Для вирішення цієї проблеми в травні цього року в парламенті нарешті з"явилась ініціатива щодо викладення Закону України "Про лікарські засоби" у новій редакції. Цей важливий крок було зроблено народними депутатами України з профільного комітету на чолі з його Головою Михайлом Радуцьким. 22 народних обранці зареєстрували законопроект №5547.

Представники бізнесу із фармацевтичної сфери, які працюють в Україні, уже давно очікують на оновлення цього базового закону, який прийняли ще в 1996 році. Для статистики — з того часу до нього вже було внесено майже 40 доповнень та змін.

Варто підкреслити, що основна мета законопроекту №5547 – чітко врегулювати процеси у сфері обігу ліків та адаптувати національне законодавство до законодавства ЄС щодо обігу лікарських засобів. Він включає зокрема оновлені процедури щодо створення медпрепаратів, їх доклінічних і клінічних досліджень, державну реєстрацію, виробництво, імпорт та торгівлю ними, контроль якості, а також реформування регуляторів тощо.

Така ініціатива йде повністю в унісон з нормою Конституції про незворотність європейського курсу України. Політично цей законопроект було вже підтримано Указом Президента України №369/2021 та рішенням РНБО від 30 липня 2021 року.

Не можу не відмітити, що в рамках триваючої роботи над цим документом профільний Комітет парламенту намагається залучати в цей процес усі зацікавлені сторони: і українських виробників, і міжнародні компанії, і пацієнтські організації та громадські об"єднання, і дипломатичні установи, і, звісно, інші органи державної влади тощо. Такий підхід має на меті знайти збалансоване рішення та встановити рівновагу між інтересами всіх учасників фармгалузі: пацієнтами, державою та бізнесом.

Тому нашій країні конче необхідно завершити реформу сфери обігу лікарських засобів задля підняття відповідних стандартів до рівня розвинених країн. Всі ці перетворення мають єдину мету – підвищити ступень безпеки ліків для наших споживачів.

На моє глибоке переконання, українські громадяни цілком заслуговують на таку ж саму якість ліків та рівень контролю, які існують у наших європейських сусідів. Такими рішучими кроками ми зможемо нарешті відновити втрачену довіру ЄС до української фармгалузі загалом та регуляторних органів зокрема.

Швидкість, із якою цей законопроект рухається у стінах парламенту, всиляє оптимізм — 9 вересня його вже було прийнято за основу. Тепер Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування займається опрацюванням поправок, які подали народні депутати до другого читання. А таких назбиралось аж 2072, що свідчить про актуальність реформи української фармацевтичної сфери.

Сподіваюсь, що такий темп розгляду законопроекту №5547 не сповільниться і вже найближчим часом ми побачимо якісно нове регулювання фармацевтичної галузі, адаптоване до законодавства ЄС.

Петро Багрій

Президент Асоціації "Виробники ліків України"