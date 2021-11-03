Эксперт Евгений Юрченко: На территориях, загрязненных красным шламом, безопасная жизнь возможна только в противогазах

В процессе выяснения того, как отходы производства Николаевского глиноземного завода – красный шлам – воздействуют на здоровье людей, была проведена необычная экспертиза – исследование волос. Зачем это было нужно? Почему именно волосы? Каковы результаты экспертизы? Эти и другие вопросы мы задали судебному эксперту Евгению Юрченко

– Как часто вам приходится проводить исследования, подобные тем, которое было проведено у жителей Николаевской области?

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– Такие исследования в нашей стране до сих пор никем не проводились. А касательно исследования волос на предмет наличия токсических веществ, такой опыт у меня лично есть, и в уголовных делах в том числе. Речь шла об острых отравлениях – в частности, талием. Когда люди были похоронены с одним диагнозом, а потом, после эксгумации, оказывалось, что их отравили талием.

– Как проводятся такие исследования волос?

– Отбирается проба волос, минерализуется в соответствии с токсикологической методикой, а далее подвергается спектральному анализу, с целью выявления тех или иных элементов и их количества.

– А почему, когда определяется уровень загрязнения, речь идет именно о волосах?

– Потому что можно обнаружить те или иные элементы в почве, но это же еще не значит, что этот элемент мигрировал в организм человека. А прямое доказательство – это только исследование волос человека. Почему волос? Потому что другой орган изъять у живого человека невозможно. Кровь или моча дают перманентный результат. Сегодня есть, а завтра нет. Волосы дают ретроспективный результат. Они показывают именно хроническое воздействие. Это наиболее ценный материал для исследования влияния загрязнений на людей.

– В связи с чем был проведен анализ по николаевцам?

– Была зафиксирована проблема угрозы здоровью людей. На шламохранилищах Николаевского глиноземного завода уже много лет фиксируются факты пыления этих отходов. Неоднократно за загрязнение территории шламом экологическими службами на предприятие накладывался штраф. Есть методика оценки экологического влияния предприятий на окружающую среду и население, и в соответствии с данными методиками одним из критериев оценки влияния на здоровье людей является исследование волос.

При этом, такие исследования позволяют определить влияние токсичных компонентов выбросов как на всю популяцию в определенном регионе, так и на отдельного человека. Этот подход не новаторский, он применяется во многих странах для проведения исследования влияния вредного производства на окружающую среду и людей.

– Прокомментируйте результаты, которые вы получили по людям из Николаевской области.

– Результаты свидетельствуют, что шлам, безусловно, выходит за пределы санитарных зон и попадает в окружающую среду, почву, воду, атмосферу. Это происходит не один год и отображается на элементном статусе человека, то есть на содержание химических элементов в организме человека. В организмах людей было выявлено значительное содержание таких элементов как алюминий, хром, железо. Причем наиболее высокое содержание обнаружено именно вблизи хранилищ Николаевского глиноземного завода – в селах Галицыново, Лиманы, Каталино, где содержание элементов того же алюминия превышает естественное значение практически в три раза.

[ + – ] Евгений Юрченко

И по хрому такое же превышение идет. При этом, воздействие на людей снижается, чем далее от шламохранилища. Это означает, что источником загрязнения является Николаевский глиноземный завод. Чем ближе к его хранилищам, тем загрязнение более интенсивное. Поэтому те люди, которые проживают вблизи НГЗ, страдают в большей степени, чем в городе Николаеве. Хотя и в Николаеве влияние также имеется, но не столь интенсивное. Ведь появляются красные облака пыли, потом они исчезают, а пыль так и циркулирует в городе, и территория все равно загрязнена.

Результаты, полученные нами, свидетельствуют о том, что хранение шлама происходит ненадлежащим образом. Не проведены необходимые мероприятия для того, чтобы обеспечить нераспространение шлама на окружающие территории. Поэтому шламохранилище – небезопасное место для хранения.

– Как эти элементы попадают в организм?

–Что-то через дыхание, что-то перорально. Когда я проводил исследование, особое внимание привлекли волосы детей: в их организмах концентрация химических элементов больше, чем у взрослых. Почему? Да потому что дети все трогают руками, и этими же руками лезут в рот. Поэтому в их организм поступает больше пыли и грязи. И если эта пыль и грязь техногенная, то она ребенку в организм поступает именно таким путем: играет ребенок в песочнице, ручку в рот засунул, взял яблоко немытое, которое припало пылью, и все попало ему в организм. Потому, хотя ребенок и привычек никаких плохих не имеет, в отличие от взрослых содержание загрязняющих элементов у него больше.

В районе Галицыново и Лиманов загрязнение почв значительно выше. Поэтому люди, которые там питаются со своих огородов, еще и таким путем потребляют больше загрязнения. Мы еще не анализировали воду, которой пользуются люди, живущие в непосредственной близости от завода. Это тоже может быть одним из способов попадания химических элементов в организм. В подземные воды эти элементы проникают из-за того, что дренажная система шламохранилищ не выполняет свои функции: осадки смывают все в почву, и постепенно это попадает в подземные воды. А вот в городах основной путь поступления загрязнений – ингаляционный.

Важно помнить, что разные элементы имеют разную способность проникновения в организм через дыхание. Например, никель: его наночастицы беспрепятственно проникают в организм человека через дыхание. И в близлежащих к шламохранилищам поселках в организмах людей в два раза больше никеля, чем в других поселках в округе или в Николаеве.

Далее, что касается содержания тяжелого металла – свинца. Люди, которые проживают в непосредственной близости к заводу – в Лиманах, Каталино, Галицыново, – у них содержание свинца в два раза выше, чем в окружающих в поселках и Николаеве.

– Как могут защититься от этого загрязнения люди, которые проживают в этих поселках?

– Сейчас пандемия заставляет нас носить маски – это и есть один из способов защиты. Но нельзя же жить все время в защитном костюме, спать в защитном костюме, постоянно проводить дезактивацию своих подоконников. Все это нужно делать каждый день, поэтому не думаю, что есть какие-то рациональные способы защиты, которые позволяют сохранить нормальный, привычный для любого человека образ жизни. Почему люди из других городов имеют такую привилегию – прийти домой и не быть при этом в противогазе – а люди, живущие возле НГЗ — нет?

– Маска спасает от элементов из шлама или нужен респиратор?

– Маска защищает от микрочастиц, а от наночастиц, конечно, нет. Но вопрос в другом: насколько удобно человеку жить в таком состоянии? Люди не должны постоянно защищаться от воздействия шлама. Да и при том, что человек защитит свои легкие, он не защитит почву или воду, которую потребляет.

– Какие болезни могут провоцировать элементы из шлама?

– Из всех элементов наибольшую обеспокоенность вызывает хром, поскольку он обладает канцерогенной активностью. Повышенное содержание хрома в организме – это очень нехороший знак.

Также обращает на себя внимание железо. Мы привыкли относиться к нему как к полезному элементу. Это так и есть, но в организме человека железо есть, как минимум, в двух формах. Первая – в связанной форме – в виде гемоглобина, она полезна. А есть ионная форма железа – она считается загрязнителем организма. Повышенное содержание железа в организме способствует развитию онкологических заболеваний.

Никель тоже является канцерогенным компонентом. Нужно отметить, что никеля в самом шламе не так уж и много. Но, тем не менее, он все равно проникает в организм людей, и его значительно больше у людей, которые живут ближе к шламохранилищу. Алюминий не относится к канцерогенным веществам, но он влияет на функции нервной системы и кальциевого обмена, относится к потенциальным токсичным веществам.

– Как долго в организмах людей сохраняются все эти опасные элементы?

– Нужно учитывать такой фактор как период полувыведения. Тот же алюминий из организма выводится, в основном, почками. И период полувыведения у него — приблизительно сутки. То есть, если в организм человека попала определенная доза алюминия, уже через сутки почки выведут половину этой дозы. Поэтому, даже получая результаты по алюминию по волосам нужно понимать, что это компонент, который не скапливается в волосах.

А если мы возьмем свинец, то у него период полувыведения 10 000 суток. То есть, если в организм попадает свинец, он выводится крайне медленно. И естественно, что человек из года в год его только накапливает. Вот почему, если в шламе его немного, то в волосах он ощутим.

Хром и никель – у них период полувыведения около года, поэтому они дольше задерживаются в организме. А алюминий поэтому и сложен в оценках, потому что имеет быстрый период полувыведения. И тот факт, что мы обнаруживаем достаточно много людей с повышенным содержанием алюминия, говорит о том, что люди подвергаются постоянному воздействию, живут в неблагоприятной экологической обстановке.

– Получается, что у людей, живущих в районе шламохранилищ, есть только два варианта: или уехать оттуда, или бороться за то, чтобы не было загрязнений.

– Да. Вот в России, в республике Коми в 2005-06 годах планировалась постройка аналогичного завода. Но этой стройке не удалось осуществиться. Одна из причин – серьезные экологические последствия. Но если на практически безжизненных территориях в Коми отказались от постройки такого объекта, как можно утверждать, что у НГЗ – самое чистое производство? То есть там экологи сразу говорили, что шлам – это загрязнение серно-кислыми водами, щелочами, а здесь все можно. Правда, в 2011 и в 2012 годах против НГЗ возбуждались уголовные дела прокуратурой по поводу загрязнения окружающей среды. Но все закончилось штрафами.

– Подобные исследования использовались в качестве доказательств в суде у нас либо за границей?

– У нас в Украине подобные исследования вообще не проводились. Не говоря о том, чтобы использовать их в суде. Естественно, в уголовных делах, когда происходит расследование той или иной экологической ситуации, прокуратура назначает экологические экспертизы, обращается в инспекцию, но что используется в качестве доказательств – я не могу сказать. Касательно гражданских исков, у нас таких практических стране и не было. Хотя, на Западе это является достаточно распространенной практикой, и гражданское общество может отстаивать свои права – в частности, на благоприятную экологию.