В Киеве такси с пассажиром врезалось в дерево, есть погибший

Во время поездки водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание, после чего и произошла авария.

Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве машина службы такси врезалась в столб и дерево, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает Facebook-страница "Опертивный".

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Авария произошла на улице Елены Телиги. По словам пассажирки, она ехала с таксистом Uber на автомобиле Kia. В какой-то момент мужчине стало плохо и он потерял сознание. Затем машина наехала на бордюр, после чего врезалась в столб и дерево.

Фото: Киев оперативный

Женщина вызвала на место происшествия скорую помощь, однако по приезде медики констатировали смерть водителя. На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.

[ + – ] Видео с места ДТП

Напомним, недавно в аварию попала ведущая телеканала 1+1 Лидия Таран. После ДТП ей пришлось выкатываться из загоревшегося автомобиля. А летом этого года в столице водитель такси службы Uklon на автомобиле Toyota поехал на красный сигнал светофора и разбил пять автомобилей.

Ранее Фокус писал о том, как в Харькове водитель в состоянии наркотического опьянения наехал на детей, которые переходили проезжую часть по зебре. Теперь мужчина находится под арестом.