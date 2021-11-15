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В Киеве такси с пассажиром врезалось в дерево, есть погибший

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Uber, ДТП, Киев, такси, авария
Фото: Киев оперативный | В Киеве такси врезалось в столб и дерево, водитель погиб

Во время поездки водителю стало плохо. Мужчина потерял сознание, после чего и произошла авария.

Вечером в воскресенье, 14 ноября, в Киеве машина службы такси врезалась в столб и дерево, в результате чего погиб водитель. Об этом сообщает Facebook-страница "Опертивный".

Авария произошла на улице Елены Телиги. По словам пассажирки, она ехала с таксистом Uber на автомобиле Kia. В какой-то момент мужчине стало плохо и он потерял сознание. Затем машина наехала на бордюр, после чего врезалась в столб и дерево.

Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев
Фото: Киев оперативный
Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев
Uber, ДТП, авария, Киев

Женщина вызвала на место происшествия скорую помощь, однако по приезде медики констатировали смерть водителя. На месте работала следственно-оперативная группа, обстоятельства ДТП выясняются.

Видео с места ДТП

Напомним, недавно в аварию попала ведущая телеканала 1+1 Лидия Таран. После ДТП ей пришлось выкатываться из загоревшегося автомобиля. А летом этого года в столице водитель такси службы Uklon на автомобиле Toyota поехал на красный сигнал светофора и разбил пять автомобилей.

Ранее Фокус писал о том, как в Харькове водитель в состоянии наркотического опьянения наехал на детей, которые переходили проезжую часть по зебре. Теперь мужчина находится под арестом.