У Києві таксі з пасажиром врізалося в дерево, є загиблий

Під час поїздки водієві стало погано. Чоловік знепритомнів, після чого й сталася аварія.

Увечері в неділю, 14 листопада, у Києві машина служби таксі врізалася в стовп і дерево, внаслідок чого загинув водій. Про це повідомляє Facebook-сторінка "Опертивний".

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Аварія сталася на вулиці Олени Теліги. За словами пасажирки, вона їхала з таксистом Uber автомобілем Kia. Якоїсь миті чоловікові стало погано і він знепритомнів. Потім машина наїхала на бордюр, після чого врізалася в стовп і дерево.

Фото: Київ оперативний

Жінка викликала на місце події швидку допомогу, однак після приїзду медики констатували смерть водія. На місці працювала слідчо-оперативна група, обставини ДТП з'ясовуються.

[ + – ] Відео з місця ДТП

Нагадаємо, нещодавно в аварію потрапила ведуча телеканалу 1+1 Лідія Таран. Після ДТП їй довелося викочуватися з автомобіля, що загорівся. А влітку цього року в столиці водій таксі служби Uklon на автомобілі Toyota поїхав на червоний сигнал світлофора та розбив п'ять автомобілів.

Раніше Фокус писав про те, як у Харкові водій у стані наркотичного сп'яніння наїхав на дітей, які переходили проїжджу частину зеброю. Тепер чоловік перебуває під арештом.