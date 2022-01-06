Теперь без процентов: почему закон №5600 увеличит налог на алкоголь на 5%

"Антиолигархический" закон предусматривает, что ставка будет определяться в гривнах, а не как раньше — в процентах от стоимости товара.

Закон №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" увеличил налог на алкоголь на 5%. Об этом говорится в материале Фокуса "В новый год — с новыми налогами. Что меняет закон №5600 для граждан и бизнеса".

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Суть в том, что теперь ставка будет определяться в гривнах, а не в процентах от стоимости товара.

Таким образом, по словам юриста Нины Бец, когда стоимость алкоголя будет расти, доля акцизного налога в соотношении к цене будет снижаться.

"Если поразмыслить, это значит, что покупатели заплатят за такое повышение, но уже раздаются заявления от производителей, что цена не будет прежней", — объяснила она.

В то же время для розничных магазинов закон №5600 вносит положительные изменения в части акцизов. Как утверждает старший юрист ЮФ "Антика" Александр Третьяков, уплата акцизного налога производителем, а не продавцом значительно упростит администрирование налогов и облегчит существование торговцев, которые продают алкоголь и сигареты.

Таким образом, можно говорить об упрощении налогового учета. Суть в том, что акцизы теперь будут заботой производителя или импортера.

Ранее мы сообщали, что закон №5600 предусматривает увеличение налоговой ставки на продажу недвижимости с 5% до 18%.

Ранее мы сообщали, что в Украине начали действовать новые правила продажи алкоголя. Теперь продавцы обязаны печатать в чеке штрихкод марки акцизного налога для алкогольных напитков.

Но пока порядком проведения расчетов не предусмотрена обязанность для предпринимателей при выдаче чека указывать штрихкод марки акцизного налога на алкогольные напитки. Поэтому, с 1 октября 2021 штрафовать таких предпринимателей за выдачу чека без цифрового значения штрихкода налоговая не может.

Глава комитета налогов и бухгалтерского учета Украинской ресторанной ассоциации Оксана Кандалова рассказала, что на сегодняшний день нет механизма отслеживания каждой акцизной марки.