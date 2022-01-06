Тепер без відсотків: чому закон №5600 збільшить податок на алкоголь на 5%

"Антиолігархічний" закон передбачає, що ставка визначатиметься у гривнях, а не як раніше — у відсотках від вартості товару.

Закон №5600 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень" збільшив податок на алкоголь на 5%. Про це йдеться в матеріалі Фокуса "У новий рік — з новими податками. Що змінює закон №5600 для громадян та бізнесу".

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Суть у тому, що тепер ставка визначатиметься у гривнях, а не у відсотках вартості товару.

Таким чином, за словами юриста Ніни Бец, коли вартість алкоголю зростатиме, частка акцизного податку відповідно до ціни знижуватиметься.

"Якщо подумати, це означає, що покупці заплатять за таке підвищення, але вже лунають заяви від виробників, що ціна не буде незмінною", — пояснила вона.

Водночас для роздрібних магазинів закон №5600 вносить позитивні зміни щодо акцизів. Як стверджує старша юристка ЮФ "Антика" Олександр Третьяков, сплата акцизного податку виробником, а не продавцем значно спростить адміністрування податків та полегшить існування торговців, які продають алкоголь та цигарки.

Отже, можна говорити про спрощення податкового обліку. Суть у тому, що акцизи тепер будуть турботою виробника чи імпортера.

Раніше ми повідомляли, що закон №5600 передбачає збільшення податкової ставки на продаж нерухомості з 5% до 18%.

Раніше ми повідомляли, що в Україні почали діяти нові правила продажу алкоголю. Тепер продавці зобов'язані друкувати у чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Але поки що в порядку проведення розрахунків не передбачено обов'язку для підприємців при видачі чека вказувати штрихкод марки акцизного податку на алкогольні напої. Тому з 1 жовтня 2021 року штрафувати таких підприємців за видачу чека без цифрового значення штрих-коду податкова не може.

Голова комітету податків та бухгалтерського обліку Української ресторанної асоціації Оксана Кандалова розповіла, що на сьогодні немає механізму відстеження кожної акцизної марки.