ДТП в Харькове: дочь погибшего водителя Chevrolet отреагировала на слова об алкоголе в крови отца

Заявления защиты 16-летнего Николая Харьковского Анастасия Носова назвала "танцем на костях" ее отца.

Дочь Игоря Носова, погибшего в смертельном ДТП 26 октября на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской в Харькове, назвала заявления защиты Харьковского об алкогольном опьянении своего отца "танцем на костях". Отец увлекался музыкой, литературой и спортом, а не алкогольными напитками, пишет на своей странице в Instagram Анастасия Носова.

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Ранее адвокат подозреваемого в совершении ДТП Николая Харьковского заявила, что в крови второго водителя было 3,6 промилле алкоголя. По ее словам, и потерпевшие, и их представители скрывали эту информацию. Лишь в конце декабря прошлого года она получила для ознакомления материалы дела. В них были результаты судебно-медицинской экспертизы по факту гибели Игоря Носова. В документе были указаны две причины смерти: телесные повреждения, полученные в результате ДТП, а также алкогольная интоксикация. Информацию об алкогольном опьянении водителя автомобиля Chevrolet подтвердили в прокуратуре. Однако силовики также признают, что действия Носова соответствовали ПДД и не имеют причинной связи со случившимся.

Анастасия Носова, в свою очередь, напомнила, что причиной гибели ее отца стало не опьянение, а совокупная травма тела, полученная в результате столкновения автомобилей.

"3,65 промилле для меня в этой истории — вода. Вода, которая размывает фокус общественности от основного. Также имеется выписка судмедэкспертизы, в которой указана причина смерти, а именно: НЕСОВМЕСТИМАЯ С ЖИЗНЬЮ СОВОКУПНАЯ ТРАВМА ВСЕГО ТЕЛА!!!! Само собой всему виной две бутылки водки. Напомню, ПДД отцом нарушены НЕ были! Далее расскажу про обстановку у папы дома в тот вечер — на кухонном столе стоял недопитый чай, в холодильнике находились судочки с едой на работу, в комнатах царил военный порядок. Выезжал он из дому. У меня нет повода сомневаться в папе, разве что сама смерть ему наливала. Наличие алкоголя в крови папы не изменяет степень вины Николая, как ни крути. Ну пусть покрутят, пачкая душу убитого, чего уж там", — написала дочь жертвы ДТП.

Адвокат Игорь Черняк, представляющий интересы близких погибшего, заявляет, что нет никаких признаков того, что мужчина употреблял спиртные напитки перед происшедшим.

"Состояние возможного алкогольного опьянения не упоминается в материалах нигде. В том числе, медиками, которые констатировали смерть на месте ДТП. Ни характерного запаха алкоголя, ничего. В месте проживания погибшего, откуда он выехал в тот злополучный вечер — тоже абсолютно ничего. Ни одного следа употребления, ни бутылок, ни рюмок, вообще абсолютно стерильно", — отметил он.

Он подчеркнул, что с момента пересечения Infinity, за рулем которой был Николай Харьковский, стоп-линии перекрестка до столкновения с Chevrolet прошло 0,7 секунды. Ни один водитель не успел бы отреагировать в такой ситуации.

Напомним, Infiniti, которым управлял Николай Харьковский, пытался проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но на большой скорости врезался в автомобиль Chevrolet. В результате столкновения водитель Chevrolet погиб на месте, а Харьковский и пассажиры Infiniti получили травмы. После аварии подросток утверждал, что ему удастся избежать наказания и он уедет жить за границу. Помимо этого друзья его родителей предлагали полицейским деньги. Также парень ранее хвастался в соцсети многочисленными нарушениями ДТП и нападением на человека, за которое он получил условный срок.

Эксперты установили, что Infiniti в момент аварии мчался по городу со скоростью 180 км/час.

Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП, будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Досудебное следствие в этом производстве завершено.