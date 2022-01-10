ДТП в Харкові: дочка загиблого водія Chevrolet відреагувала на слова про алкоголь у крові батька

Заяви захисту 16-річного Миколи Харківського Анастасія Носова назвала "танцем на кістках" її тата.

Дочка Ігоря Носова, який загинув у смертельній ДТП 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові, назвала заяви захисту Харківського про алкогольне сп'яніння свого батька "танцем на кістках". Батько захоплювався музикою, літературою та спортом, а не алкогольними напоями, пише на своїй сторінці в Instagram Анастасія Носова.

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Раніше адвокатка підозрюваного в ДТП Миколи Харківського заявила, що в крові другого водія було 3,6 проміле алкоголю. За її словами, і потерпілі, і їхні представники приховували цю інформацію. Лише наприкінці грудня минулого року вона одержала для ознайомлення матеріали справи. Вони мали результати судово-медичної експертизи за фактом загибелі Ігоря Носова. У документі було зазначено дві причини смерті: тілесні ушкодження, отримані внаслідок ДТП, а також алкогольна інтоксикація. Інформацію про алкогольне сп'яніння водія автомобіля Chevrolet підтвердили в прокуратурі. Проте силовики також визнають, що дії Носова відповідали правилам дорожнього руху та не мають причинного зв'язку з подією.

Анастасія Носова нагадала, що причиною загибелі її батька стало не сп'яніння, а сукупна травма тіла, отримана в результаті зіткнення автомобілів.

"3,65 проміле для мене в цій історії — вода. Вода, яка розмиває фокус громадськості від основного. Також є виписка судмедекспертизи, у якій зазначена причина смерті, а саме: НЕСУМІСНА З ЖИТТЯМ СУКУПНА ТРАВМА ВСЬОГО ТІЛА!!!! Само собою всьому виною дві пляшки горілки. Нагадаю, ПДР батьком порушені НЕ були! Далі розповім про обстановку в будинку тата того вечора — на кухонному столі стояв недопитий чай, у холодильнику були судочки з їжею на роботу, у кімнатах панував військовий порядок. Виїжджав він із дому. У мене немає приводу сумніватися в таті, хіба що сама смерть йому наливала. Наявність алкоголю в крові тата не змінює ступінь провини Миколи, як не крути. Ну нехай покрутять, забруднюючи душу вбитого, що вже там", — написала дочка жертви ДТП.

Адвокат Ігор Черняк, який представляє інтереси близьких загиблого, заявляє, що немає жодних ознак того, що чоловік вживав спиртні напої перед тим, що сталося.

"Стан можливого алкогольного сп'яніння не згадується в матеріалах ніде. У тому числі медиками, які констатували смерть на місці ДТП. Ні характерного запаху алкоголю, нічого. У місці проживання загиблого, звідки він виїхав того злощасного вечора, — теж абсолютно нічого. Жодного сліду вживання, ні пляшок, ні чарок — узагалі абсолютно стерильно", — зазначив він.

Він наголосив, що з моменту перетину Infinity, за кермом якої був Микола Харківський, стоп-лінії перехрестя до зіткнення з Chevrolet пройшло 0,7 секунди. Жоден водій не встиг би відреагувати в такій ситуації.

Нагадаємо, Infiniti, яким керував Микола Харківський, намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора, але на великій швидкості врізався в автомобіль Chevrolet. Унаслідок зіткнення водій Chevrolet загинув на місці, а Харківський і пасажири Infiniti отримали травми. Після аварії підліток стверджував, що йому вдасться уникнути покарання й він поїде жити за кордон. Крім цього, друзі його батьків пропонували поліцейським гроші. Також хлопець раніше хвалився в соцмережі численними порушеннями ДТП та нападом на людину, за який він отримав умовний термін.

Експерти встановили, що Infiniti в момент аварії мчав містом зі швидкістю 180 км/год.

Миколу Харківського, підозрюваного в скоєнні смертельної ДТП, судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Досудове слідство в цьому провадженні завершено.