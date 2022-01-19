"Бухим меньше ездить надо": Николай Харьковский обратился к дочери погибшего в ДТП

Перед этим Анастасия Бондаренко возмутилась, что подозреваемый в совершении смертельной аварии ведет себя вызывающе.

Подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября Николай Харьковский перед началом судебного заседания по продлению ему меры пресечения заявил, что погибшему в автокатастрофе 58-летнему Игорю Носову нужно было "меньше ездить бухим". Дочь водителя Chevrolet Анастасия Бондаренко возмутилась по поводу непристойного поведения 16-летнего подсудимого. Соответствующее видео опубликовало издание "Суспільне" в среду, 19 января.

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Перед заседанием между Харьковским и Бондаренко возник конфликт. Дочери погибшего не понравилось, что подсудимый смотрит на нее и улыбается.

"Зачем ты мне улыбаешься? Ты меня на свидание хочешь пригласить? Понравилась я тебе?.. Я задаю вопрос, как он может сидеть и делать то, что он делает? Он уже все сделал…", — возмутилась Бондаренко.

В ответ на это Харьковский заявил: "Бухим меньше ездить надо".

Адвокат подсудимого Инна Данилова попросила дочь Носова "не провоцировать" ее клиента.

По словам защитницы Харьковского, сын и дочь погибшего просят суд о взыскании с семьи подозреваемого по 2 миллиона гривен в пользу каждого из них. Помимо этого Данилова заявила, что разбитый автомобиль Infiniti, квартиру и мобильный телефон, принадлежащие семье Харьковских, уже арестовали.

"Они не в состоянии оплатить сумму, даже если это будет половина, или даже одна треть этой суммы. Они не погасят ущерб", — сказала Данилова.

Также юрист заявила, что в действиях ее подзащитного в момент аварии "не было прямого умысла" и он "признает полностью, что от его действий наступила смерть потерпевшего".

"Это преступление, совершенное по неосторожности. Оно не имеет прямого умысла. Мой подзащитный нарушил правила дорожного движения, а не совершил умышленное убийство в отношении Носова", — сказала адвокат.

В свою очередь Бондаренко заявила, что вопросом о компенсации занимаются адвокаты и ей "не до этого", а сумму компенсации девушка узнала от журналистов.

"Я не ждала, пока какой-то ушлепок убьет моего отца на дороге, чтобы потом трусить его как можно больше. Таких людей нужно наказывать их же методами", – заявила дочь Носова.

Помимо этого Бондаренко, комментируя результаты экспертизы, показавшей, что в крови ее отца в момент ДТП был алкоголь, заявила, что в тот вечер мужчина направлялся на свидание.

"Думаю, мужчина в 58 лет не напьется до такой степени, чтобы ехать и удивлять женщину", – сказала Анастасия.

Напомним, по версии следствия, 26 октября прошлого года 16-летний Николай Харьковский за рулем Infiniti ехал со скоростью 180 км/час по проспекту Гагарина и допустил столкновение с Chevrolet, водитель которого скончался на месте. Пассажиры авто предполагаемого виновника происшествия получили травмы.

Харьковского будут судить по двум статьям Уголовного кодекса. Подсудимый свою вину в ДТП признал.

Ранее стало известно, что в крови погибшего 58-летнего водителя Chevrolet Игоря Носова экспертиза обнаружила алкоголь.