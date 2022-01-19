"Бухим менше їздити треба": Микола Харківський звернувся до дочки загиблого у ДТП

Перед цим Анастасія Бондаренко обурилася, що підозрюваний у скоєнні смертельної аварії поводиться зухвало.

Підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Харкові 26 жовтня Микола Харківський перед початком судового засідання щодо продовження йому запобіжного заходу заявив, що загиблому в автокатастрофі 58-річному Ігорю Носову потрібно було "менше їздити бухим". Дочка водія Chevrolet Анастасія Бондаренко обурилася з приводу непристойної поведінки 16-річного підсудного. Відповідне відео опублікувало видання "Суспільне" у середу, 19 січня.

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Перед засіданням між Харківським та Бондаренком виник конфлікт. Дочці загиблого не сподобалося, що підсудний дивиться на неї та посміхається.

"Навіщо ти мені посміхаєшся? Ти мене на побачення хочеш запросити? Сподобалася я тобі?.. Я запитую, як він може сидіти і робити те, що він робить? Він уже все зробив...", — обурилася Бондаренко.

У відповідь Харківський заявив: "Бухим менше їздити треба".

Адвокат підсудного Інна Данилова попросила дочку Носова "не провокувати" її клієнта.

За словами захисниці Харківського, син та дочка загиблого просять суд про стягнення ыз сім'ї підозрюваного по 2 мільйони гривень на користь кожного з них. Крім цього, Данилова заявила, що розбитий автомобіль Infiniti, квартиру і мобільний телефон, що належать родині Харківських, вже заарештували.

"Вони не в змозі сплатити суму, навіть якщо це буде половина, або навіть одна третина цієї суми. Вони не погасять збитків", — сказала Данилова.

Також юристка заявила, що в діях її підзахисного у момент аварії "не було прямого наміру" і він "визнає повністю, що від його дій настала смерть потерпілого".

"Це злочин, скоєний з необережності. Він не має прямого наміру. Мій підзахисний порушив правила дорожнього руху, а не скоїв умисне вбивство проти Носова", — сказала адвокатка.

У свою чергу Бондаренко заявила, що питанням компенсації займаються адвокати і їй "не до цього", а суму компенсації дівчина дізналася від журналістів.

"Я не чекала, поки якийсь покидьок уб'є мого батька на дорозі, щоб потім трусити його якнайбільше. Таких людей потрібно карати їх же методами", — заявила дочка Носова.

Крім цього, Бондаренко, коментуючи результати експертизи, яка показала, що в крові її батька в момент ДТП був алкоголь, заявила, що того вечора чоловік прямував на побачення.

"Думаю, чоловік у 58 років не нап'ється настільки, щоб їхати і дивувати жінку", — сказала Анастасія.

Нагадаємо, за версією слідства, 26 жовтня минулого року 16-річний Микола Харківський за кермом Infiniti їхав зі швидкістю 180 км/год по проспекту Гагаріна і допустив зіткнення з Chevrolet, водій якого помер на місці. Пасажири авто ймовірного винуватця події отримали травми.

Харківського судитимуть за двома статтями Кримінального кодексу. Підсудний свою провину у ДТП визнав.

Раніше стало відомо, що у крові загиблого 58-річного водія Chevrolet Ігоря Носова експертиза виявила алкоголь.