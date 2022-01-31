Минкульт показал киевский костел Святого Николая после противоаварийных работ (фото, видео)

В храме установили новые окна и освещение, а стены были очищены от сажи. Реставрация фасада может начаться уже в марте.

В киевском костеле им. Святого Николая, пожар в котором произошел 3 сентября прошлого года, завершились противоаварийные работы. Реставрация фасада здания начнется ориентировочно в марте. Об этом в понедельник, 31 января, по итогам посещения храма сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Facebook.

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Чиновник рассказал, что антиаварийные работы включали в себя множество шагов, в том числе очистка всех стен от сажи, монтаж новых временных окон, установка сетки для защиты от падения частей декора с потолка, восстановление отопления, монтаж нового освещения и др.

Глава Минкульта добавил, что следующий шаг — реставрация фасада и внутренней части здания. При этом эти процессы будут разделены на два разных проекта, а их финансирование будет осуществлено за средства из государственного бюджета в рамках программы "Большая реставрация". Реставрация фасада, по словам Ткаченко, может начаться уже в марте этого года.

"В настоящее время проект реставрационных работ дорабатывается. На реставрацию внутренней части также будем готовить проект", — заявил министр.

При этом до завершения реставрации проводить концерты в костеле нельзя, поэтому министерство ищет для коллектива Дома органной музыки другое помещение. Предварительные переговоры по этому поводу Минкульт ведет с Киевской городской государственной администрацией — музыканты надеются, что им разрешат работать в здании кинотеатра "Киев".

В комментарии Pavlovsky News Ткаченко уточнил, что детали о размещении в здании органа будут известны после доработки первого проекта реставрации.

Министр также сообщил, что благотворители выделили на реставрацию костела 21 704 389,31 грн.

"Цифры добровольной помощи поражают, как поражает и то, с какой скоростью они были собраны", — отметил глава Минкульта.

Ткаченко помимо этого сообщил, что в рабочую группу по реставрации, так же как это было с группой по противоаварийным работам, войдут представители католической общины.

[ + – ] Пост Ткаченко

[ + – ] Пост Ткаченко

Напомним, вечером 3 сентября 2021 года произошел пожар в костеле Святого Николая в Киеве. Причиной происшествия стало короткое замыкание в органе, который был в результате уничтожен огнем. После инцидента представители украинского бизнеса выделили средства на его восстановление.

Ранее Ткаченко заявил, что процесс восстановления разделен на три этапа: противоаварийные работы, работы, касающиеся органа и реставрация фасада.

В ноябре прошлого года юрист Маси Найем, задействованный в процессе контроля за распределением средств на восстановление храма, заявил, что подрядчик согласился провести антиаварийные работы до 31 декабря 2021 года. Однако об их завершении Ткаченко написал только сегодня.

Также Фокус писал, что костел Святого Николая в Киеве передадут религиозной общине Римско-Католической Церкви 1 июня 2022 года.