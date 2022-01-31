Мінкульт показав київський костел Святого Миколая після протиаварійних робіт (фото, відео)

У храмі встановили нові вікна й освітлення, а стіни були очищені від сажі. Реставрація фасаду може розпочатися вже в березні.

У київському костелі ім. Святого Миколая, пожежа в якому сталася 3 вересня минулого року, завершились протиаварійні роботи. Реставрація фасаду будівлі розпочнеться орієнтовно в березні. Про це в понеділок, 31 січня, за підсумками відвідин храму повідомив міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Facebook.

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Чиновник розповів, що антиаварійні роботи враховували безліч кроків, зокрема очищення всіх стін від сажі, монтаж нових тимчасових вікон, встановлення сітки для захисту від падіння частин декору зі стелі, відновлення опалення, монтаж нового освітлення тощо.

Голова Мінкульту додав, що наступний крок — реставрація фасаду та внутрішньої частини будівлі. При цьому ці процеси будуть поділені на два різні проєкти, а їхнє фінансування буде здійснено за кошти з державного бюджету в межах програми "Велика реставрація". Реставрація фасаду, за словами Ткаченка, може розпочатися вже в березні цього року.

"Наразі проєкт реставраційних робіт доопрацьовується. На реставрацію внутрішньої частини також готуватимемо проєкт", — заявив міністр.

При цьому до завершення реставрації проводити концерти в костелі не можна, тому міністерство шукає колективу Будинку органної музики інше приміщення. Попередні переговори щодо цього Мінкульт веде з Київською міською державною адміністрацією — музиканти сподіваються, що їм дозволять працювати у приміщенні кінотеатру "Київ".

У коментарі Pavlovsky News Ткаченко уточнив, що деталі про розміщення в будівлі органу будуть відомі після доопрацювання першого проєкту реставрації.

Міністр також повідомив, що благодійники виділили на реставрацію костелу 21 704 389,31 грн.

"Цифри добровільної допомоги вражають, як вражає і те, з якою швидкістю їх було зібрано", — зазначив глава Мінкульту.

Ткаченко також повідомив, що в робочу групу з реставрації, так само як це було з групою з протиаварійних робіт, увійдуть представники католицької громади.

[ + – ] Допис Ткаченка

[ + – ] Допис Ткаченка

Нагадаємо, увечері 3 вересня 2021 року сталася пожежа в костелі Святого Миколая у Києві. Причиною події стало коротке замикання в органі, який був зрештою знищений вогнем. Після інциденту представники українського бізнесу виділили кошти на його відновлення.

Раніше Ткаченко заявив, що процес відновлення розділений на три етапи: протиаварійні роботи, роботи, які стосуються органу та реставрація фасаду.

У листопаді минулого року юрист Масі Найєм, який був задіяний у процесі контролю за розподілом коштів на відновлення храму, заявив, що підрядник погодився провести антиаварійні роботи до 31 грудня 2021 року. Проте про їх завершення Ткаченко написав лише сьогодні.

Також Фокус писав, що костел Святого Миколая у Києві передадуть релігійній громаді Римо-Католицької Церкви 1 червня 2022 року.