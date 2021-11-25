Костел Святого Миколая, що горів, хочуть частково відновити до Нового року

Спочатку на протиаварійні роботи планувалося витратити майже 22 мільйони гривень, проте підрядник погодився зробити їх за меншу суму.

Робоча група з відновлення постраждалого від пожежі київського костелу Святого Миколая знайшла підрядника, який погодився провести всі необхідні протиаварійні роботи в храмі до 31 грудня. Про це у Facebook повідомив юрист Масі Найєм, який задіяний у контролі за розподілом коштів, зібраних для відновлення історичної пам'ятки.

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За словами Найєма, підрядником виступить ТОВ "Укрспецреставрація". При цьому спочатку робоча група планувала, що на протиаварійні роботи буде витрачено 21 909 840 грн, проте компанія погодилася зробити це за меншу суму — 19 378 371 грн.

"Уся сума підряднику буде сплачена з грошей благодійників", — додав юрист.

[ + – ] Пост Найєма про терміни проведення протиаварійних робіт у костелі

Нагадаємо, пожежа в костелі Святого Миколая в Києві сталася увечері 3 вересня. Причиною стало коротке замикання в органі. Після пожежі в костелі Святого Миколая український бізнес виділив гроші на його відновлення.

Раніше міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що процес відновлення розділений на три етапи: протиаварійні роботи, роботи щодо органу та реставрація фасаду.

Також повідомлялося, що костел Святого Миколая в Києві передадуть релігійній громаді Римо-Католицької Церкви 1 червня 2022 року. До пожежі Будинок органної та камерної музики України користувався костелом спільно з релігійною громадою, проте наступного року він буде змушений знайти собі нове приміщення.

Раніше Фокус писав, як Київ залишився без майданчика для концертів органної музики.