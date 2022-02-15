Глава правления "Суспільне" обратится к силовикам из-за поддельной справки Алины Паш

По словам Николая Чернотицкого, мошенники не должны представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Николай Чернотицкий будет обращаться в правоохранительные органы из-за возможной подделки документов, которые предоставила певица Алина Паш. Об этом руководитель "Суспільне" сообщил в своем Facebook.

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В частности, Николай Чернотицкий поблагодарил Государственную пограничную службу за оперативное рассмотрение обращения по факту справки певицы Алины Паш о ее посещении оккупированного Крыма в 2015 году.

По словам главы "Суспільне", государственный вещатель в среду, 16 февраля, получит официальный ответ от ГПСУ относительно документов победительницы национального отбора на "Евровидение-2022".

"После получения официального ответа будет собран оргкомитет Евровидения, на который будет приглашена Алина Паш и будет принято соответствующее решение. Отдельно, как председатель правления, я буду обращаться в правоохранительные органы из-за предоставления поддельных документов", — добавил Чернотицкий в своем Facebook.

Руководитель НОТУ также написал, что мошенники не должны представлять Украину на песенном конкурсе "Евровидение-2022".

Напомним, 12 февраля певица Алина Паш одержала победу в национальном отборе на "Евровидение-2022", исполнив песню "Тіні забутих предків". Группа Kalush, которая также участвовала в финале, заявила о фальсификациях при подсчете голосов. Музыканты пригросили организатором нацотбора судебным разбирательством и потребовали показать результаты зрительского голосования.

13 февраля появилась информация о том, что Алина Паш в 2015 году посещала оккупированный Крым. Певица заверила, что ездила на полуостров на свадьбу, не нарушая при этом украинское законодательство.

14 февраля "Суспільне" сообщило, что Алина Паш не будет представлять Украину на "Евровидении-2022" до выяснения обстоятельств ее поездки в оккупированный Крым. Победительница нацотбора предоставила вещателю справку о том, что она законно заезжала на территорию аннексированного полуострова, однако в НОТУ не исключили, что документы могут быть поддельными.

15 февраля пограничники сообщили, что певице Алине Паш не выдавали справку о пересечении административной границы с Крымом.