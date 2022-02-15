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Україна Євробачення-2022

Голова правління "Суспільне" звернеться до силовиків через підроблену довідку Аліни Паш

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Голова Суспільного звернеться до силовиків через підроблені документи Аліни Паш

За словами Миколи Чернотицького, шахраї не повинні представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Голова правління Національної громадської телерадіокомпанії України Микола Чернотицький звертатиметься до правоохоронних органів через можливе підроблення документів, які надала співачка Аліна Паш. Про це керівник "Суспільного" повідомив у своєму Facebook.

Зокрема, Микола Чернотицький подякував Державній прикордонній службі за оперативний розгляд звернення за фактом довідки співачки Аліни Паш про її відвідання окупованого Криму у 2015 році.

За словами голови "Суспільного", державний мовник у середу, 16 лютого, отримає офіційну відповідь від ДПСУ щодо документів переможниці національного відбору на "Євробачення-2022".

"Після отримання офіційної відповіді буде зібрано оргкомітет Євробачення, на який буде запрошено Аліну Паш і буде ухвалено відповідне рішення. Окремо як голова правління я звертатимуся до правоохоронних органів через надання підроблених документів", — додав Чернотицький у своєму Facebook.

Керівник НСТУ також написав, що шахраї не мають представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення-2022".

Нагадаємо, 12 лютого співачка Аліна Паш здобула перемогу у національному відборі на "Євробачення-2022", виконавши пісню "Тіні забутих предків". Група Kalush, яка також брала участь у фіналі, заявила про фальсифікації при підрахунку голосів. Музиканти пригрозили організатором нацвідбору судовим розглядом та зажадали показати результати голосування глядачів.

13 лютого з'явилася інформація про те, що Аліна Паш у 2015 році відвідувала окупований Крим. Співачка запевнила, що їздила на півострів на весілля, не порушуючи українське законодавство.

14 лютого "Суспільне" повідомило, що Аліна Паш не представлятиме Україну на "Євробаченні-2022" до з'ясування обставин її поїздки до окупованого Криму. Переможниця нацвідбору надала мовнику довідку про те, що вона законно заїжджала на територію анексованого півострова, однак у НСТУ не виключили, що документи можуть бути підробленими.

15 лютого прикордонники повідомили, що співачці Аліні Паш не видавали довідки про перетин адміністративного кордону з Кримом.