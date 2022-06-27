Быстрые и не очень: какие системы денежных переводов чаще используют украинцы

Самый популярный способ перевести деньги из-за границы — Western Union, но также украинцы пользуются системами MoneyGram, Ria, Transfer, IntelExpress, TransferGo. Чуть реже — системой PayPal.

Самая популярная система международных денежных переводов — Western Union, рассказали Фокусу в банках, говорится в статье "Валюту — домой. Как украинцы переводят деньги из-за границы в Украину".

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"На сегодняшний день, в ПУМБ доступны три системы международных переводов средств. Распределение такое: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%", — сказал директор департамента разработок инновационных технологий ПУМБ Денис Воробьев.

Комиссии Western Union зависят от стран, между которыми пересылаются средства, а также сумм. Например, если отправлять $200 из Соединенных Штатов Америки, получателю поступит 5654,96 грн, комиссия составит $14,99 или около 7,5%.

Если же отправлять из США $2000, комиссия составит $102 или 5,1% от суммы. Клиент в Украине сможет получить 56,5 тыс. грн.

Комиссия при отправке 1 тыс. злотых из Польши составит 9,90 злотых (0,99%), а получатель сможет рассчитывать на 6297,44 грн. Впрочем, при отправке 10 тыс. злотых комиссия все равно будет 9,90 злотых, что станет символическим процентом 0,09%.

В ПУМБ в ближайшее время планируют сделать доступными и другие системы денежных переводов — это могут быть Transfer, IntelExpress, TransferGo, недавно зашедшая в Украину платежная система PayPal.

Раньше украинцы могли только оплачивать товары и услуги за границей, а получать переводы из-за рубежа — нет, а сейчас можно получать международные переводы между физлицами в долларах США, евро, канадских долларах и британских фунтах и в дальнейшем выводить деньги на карты Visa или Mastercard, эмитированные украинскими банками. Система PayPal сначала отменила комиссии для украинцев до 30 июня 2022 года, а потом продлила льготный период до сентября текущего года, сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Телеграм-канале.

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Есть и другие платежные системы, которые пользуются популярностью у украинцев. Например, в Ощадбанке отметили, что клиенты могут получить переводы через MoneyGram, Ria, IntelExpress из любой страны на текущий карточный счет в евро, долларах США или гривне. В том числе, перевод можно получить через мобильное приложение "Ощад 24/7".

Также популярный способ переслать деньги в Украину — международная межбанковская система переводов SWIFT. В ОТП Банке говорят, что самое большое количество переводов частным лицам в страну происходит именно таким способом.

Напомним, в 2022 году украинские граждане переводят меньше денег из-за границы, чем в минувшем году. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка, опрошенных Фокусом банков и "Укрпошты".

Ранее Фокус писал о том, когда Нацбанк может отказаться от фиксированного курса.