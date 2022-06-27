Швидкі й не дуже: які системи грошових переказів найчастіше використовують українці

Найпопулярніший спосіб переказати гроші з-за кордону — Western Union, але також українці користуються системами MoneyGram, Ria, Transfer, Intel Express, TransferGo. Трохи рідше — системою PayPal.

Найпопулярніша система міжнародних грошових переказів — Western Union, розповіли Фокусу в банках, ідеться в статті "Валюта — додому. Як українці переказують гроші з-за кордону в Україну ".

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"На сьогодні в ПУМБ доступні три системи міжнародних переказів коштів. Розподіл такий: Western Union — 68%, MoneyGram — 24%, Ria — 8%", — сказав директор департаменту розробок інноваційних технологій ПУМБ Денис Воробйов.

Комісії Western Union залежать від країн, між якими пересилаються кошти, а також сум. Наприклад, якщо відправляти $200 зі Сполучених Штатів Америки, одержувачу надійде 5654,96 грн, комісія становитиме $14,99 або близько 7,5%.

Якщо ж відправляти із США $2000, комісія становитиме $102 або 5,1% від суми. Клієнт в Україні зможе одержати 56,5 тис. грн.

Комісія при відправленні 1 тис. злотих із Польщі становитиме 9,90 злотих (0,99%), а одержувач зможе розраховувати на 6297,44 грн. Утім під час відправки 10 тис. злотих комісія все одно буде 9,90 злотих, що стане символічним відсотком 0,09%.

У ПУМБ найближчим часом планують зробити доступними й інші системи грошових переказів — це можуть бути Transfer, IntelExpress, TransferGo, платіжна система PayPal, яка нещодавно зайшла в Україну.

Раніше українці могли лише оплачувати товари та послуги за кордоном, а отримувати перекази з-за кордону — ні, а зараз можна отримувати міжнародні перекази між фізособами в доларах США, євро, канадських доларах і британських фунтах та надалі виводити гроші на картки Visa чи Mastercard емітовані українськими банками. Система PayPal спочатку скасувала комісії для українців до 30 червня 2022 року, а потім продовжила пільговий період до вересня поточного року, повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму "Телеграм"-каналі.

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Є й інші платіжні системи, які користуються популярністю в українців. Наприклад, в "Ощадбанку" зазначили, що клієнти можуть отримати перекази через MoneyGram, Ria, IntelExpress із будь-якої країни на поточний картковий рахунок у євро, доларах США чи гривні. У тому числі переклад можна отримати через мобільний додаток "Ощад 24/7".

Також популярний спосіб переслати гроші в Україну — міжнародна міжбанківська система переказів SWIFT. В "ОТП Банку" кажуть, що найбільша кількість переказів приватним особам у країну відбувається саме так.

Нагадаємо, 2022 року українські громадяни переказують менше грошей з-за кордону, ніж минулого року. Про це свідчать дані Нацбанку, опитаних Фокусом банків і "Укрпошти".

Раніше Фокус писав про те, коли Нацбанк може відмовитись від фіксованого курсу.