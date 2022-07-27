Всего 10% украинцев готовы уступить территорию ради окончания войны, — опрос КМИС

Даже в тех регионах, где идут интенсивные бои, абсолютное большинство жителей не согласны отказаться от части украинской территории.

Для 84% респондентов никакие территориальные уступки ради окончания полномасштабной войны против РФ не допустимы. Всего 10% полагают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от части территорий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в период с 6 по 20 июля среди 2 тысяч респондентов.

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По данным социологов, ответы на вопрос о территориальных уступках распределились по регионам следующим образом:

Запад

поддерживают уступки — 9% (в мае — 8%);

против уступок — 87% (в мае — 84%).

Центр

поддерживают уступки — 9% (в мае — 9%);

против уступок — 86% (в мае — 85%).

Юг

поддерживают уступки — 10% (в мае — 9%);

против уступок — 82% (в мае — 83%).

Восток

поддерживают уступки — 16% (в мае — 19%);

против уступок — 77% (в мае — 68%).

Отметим, что в период с мая по июль на Востоке Украины с 68% до 77% стало больше тех, кто против каких-либо уступок, в то время как в других регионах существенных изменений не было).

Что касается лингво-этнических категорий населения, среди русскоязычных украинцев против уступок — 76% (поддерживают их — 14%), а среди русскоязычных россиян против них — 68% (поддерживают — 19%).

Также социологи КМИС провели эксперимент с использованием метода "задуманный знакомый", призванный обеспечить опрашиваемым больший уровень анонимности.

Интервьюеры говорили респондентам следующее: "Сейчас будет несколько необычный вопрос. Задумайте, пожалуйста, кого-нибудь, кого Вы хорошо знаете – это можете быть Вы сами, кто из членов семьи, коллега по работе, друг, враг и т.д. Задумали?".

После утвердительного ответа у респондентов спрашивали по поводу отношения их "задуманного знакомого" к территориальным уступкам ради достижения мира. Социологи получили следующие результаты: 80% против каких-либо уступок, а 14% — выступили за.

"Хотя этим методом мы имеем немного больше тех, кто готов к уступкам, но разница незначительна и фактически не изменяет общую картину общественных настроений", — считают исследователи.

Опрос КМИС проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (со случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием) опрошено 2000 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022). В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года. .

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский, советник главы Офиса президента Алексей Арестович и мэр Киева Виталий Кличко стали лидерами доверия украинцев, свидетельствуют результаты опроса КМИС.

Также мы писали, что 85% проживающих в Украине россиян и 90% русскоязычных украинцев говорят об отсутствии притеснений русского языка в стране.