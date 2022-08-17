"А что случилось?": гостиницы Крыма снизили цены на 51%

Ассоциация туроператоров РФ называет причиной снижения цен отток туристов перед началом учебного года, однако россияне стали покидать полуостров еще неделю назад после первых взрывов в Крыму.

Аналитическая служба Ассоциации туроператоров России опубликовала ценовой рейтинг популярных туристических направлений среди российских туристов. В отчете сказано, что крымские отели снизили на 51% цены для желающих провести остаток лета на полуострове. Сейчас забронировать комнату на двоих в отеле на 10 ночей с завтраками можно за 17,2 тыс. рублей. Ранее при бронировании на середину августа гостиницы выставляли значительно более высокий ценник — 35,2 тыс. рублей.

При этом в отчете сказано, что, несмотря на привлекательные цены, две трети россиян сделали выбор в пользу Турции, купив путевки.

В ассоциации объясняют снижение цен традиционным падением спроса перед началом учебного года, когда многие семьи с детьми возвращаются домой. Однако впервые массовый отъезд с территории Крыма был зафиксирован 9 августа, когда взорвался военный аэродром "Саки" в прибрежной Новофедоровке. Тогда на подъезде к Крымскому мосту скопилась многокилометровая пробка.

Когда 16 августа прогремели взрывы в воинской части под Джанкоем, был поставлен суточный рекорд трафика по Крымскому мосту: через него проехало 38,3 тыс. автомобилей с туристами и членами семей оккупантов.

Также на железнодорожном вокзале Симферополя скопились большие очереди желающих выехать из Крыма после серии взрывов на военных объектах.

Как сообщалось, сразу же после атак на российские объекты появились мемы о незабываемом отдыхе в Крыму этим летом и рекламой "горящих туров" под ставшим популярным лозунгом "А что случилось?".