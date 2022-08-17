"А що сталося?": готелі Криму знизили ціни на 51%

Асоціація туроператорів РФ називає причиною зниження цін відтік туристів перед початком навчального року, проте росіяни почали залишати півострів ще тиждень тому після перших вибухів у Криму.

Аналітична служба Асоціації туроператорів Росії опублікувала ціновий рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків серед російських туристів. У звіті сказано, що кримські готелі знизили на 51% ціни для охочих провести решту літа на півострові. Зараз забронювати кімнату на двох у готелі на 10 ночей із сніданками можна за 17,2 тис. рублів. Раніше при бронюванні на середину серпня готелі виставляли значно вищий цінник — 35,2 тис. рублів.

При цьому у звіті сказано, що попри привабливі ціни дві третини росіян зробили вибір на користь Туреччини, купивши путівки.

В асоціації пояснюють зниження цін традиційним падінням попиту перед початком навчального року, коли багато родин із дітьми повертаються додому. Проте вперше масовий від'їзд з території Криму було зафіксовано 9 серпня, коли вибухнув військовий аеродром "Саки" у прибережній Новофедорівці. Тоді на під'їзді до Кримського мосту зібрався багатокілометровий затор

Коли 16 серпня пролунали вибухи у військовій частині під Джанкоєм, було поставлено добовий рекорд трафіку Кримським мостом: через нього проїхало 38,3 тис. автомобілів з туристами та членами сімей окупантів.

Також на залізничному вокзалі Сімферополя зібралися великі черги охочих виїхати з Криму після серії вибухів на військових об'єктах.

Як повідомлялося, відразу ж після атак на російські об'єкти з'явилися меми про незабутній відпочинок у Криму цього літа і рекламою "гарячих турів" під популярним гаслом "А що сталося?".