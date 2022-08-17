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"А що сталося?": готелі Криму знизили ціни на 51%

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Фото: РБК | Вибухи у Криму не пішли на користь туристичної галузі

Асоціація туроператорів РФ називає причиною зниження цін відтік туристів перед початком навчального року, проте росіяни почали залишати півострів ще тиждень тому після перших вибухів у Криму.

Аналітична служба Асоціації туроператорів Росії опублікувала ціновий рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків серед російських туристів. У звіті сказано, що кримські готелі знизили на 51% ціни для охочих провести решту літа на півострові. Зараз забронювати кімнату на двох у готелі на 10 ночей із сніданками можна за 17,2 тис. рублів. Раніше при бронюванні на середину серпня готелі виставляли значно вищий цінник — 35,2 тис. рублів.

При цьому у звіті сказано, що попри привабливі ціни дві третини росіян зробили вибір на користь Туреччини, купивши путівки.

В асоціації пояснюють зниження цін традиційним падінням попиту перед початком навчального року, коли багато родин із дітьми повертаються додому. Проте вперше масовий від'їзд з території Криму було зафіксовано 9 серпня, коли вибухнув військовий аеродром "Саки" у прибережній Новофедорівці. Тоді на під'їзді до Кримського мосту зібрався багатокілометровий затор

Коли 16 серпня пролунали вибухи у військовій частині під Джанкоєм, було поставлено добовий рекорд трафіку Кримським мостом: через нього проїхало 38,3 тис. автомобілів з туристами та членами сімей окупантів.

Також на залізничному вокзалі Сімферополя зібралися великі черги охочих виїхати з Криму після серії вибухів на військових об'єктах.

Як повідомлялося, відразу ж після атак на російські об'єкти з'явилися меми про незабутній відпочинок у Криму цього літа і рекламою "гарячих турів" під популярним гаслом "А що сталося?".