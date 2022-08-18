Турция поможет Украине отстроить разрушенную инфраструктуру: известны первые проекты (фото)

Первый в очереди на восстановление – мост в селе Романовка Киевской области, соединяющий Бучу и Ирпень с Киевом. Турки помогли ранее построить Запорожский мост и хотят взяться за Кременчугский.

Турция и Украина подписали Меморандум о взаимопонимании по восстановлению инфраструктуры после войны с Россией. Об этом сообщил Офис президента Украины.

Меморандум подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр торговли Турции Мехмет Муш. На церемонии присутствовали президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Эрдоган.

Первым проектом может стать восстановление моста в селе Романовка Киевской области, который соединяет Бучу и Ирпень с Киевом. Его разрушили в начале полномасштабного вторжения РФ и таким образом остановили наступление агрессора.

Турецкий бизнес, по словам представителей Офиса президента, имеет большой опыт в строительстве дорог и мостов, в частности, Запорожского и Кременчугского мостов.

[ + – ] Украина считает Турцию надежным партнером

Генеральным подрядчиком Запорожского моста была турецкая строительная компания Onur. Новый мост через Днепр в Кременчуге будет строить компания Dogus Insaat Ve Ticaret, сообщил "Укроатодор".

"(Турки) зарекомендовали себя как надежные партнеры Поэтому рассчитываем, что уже совсем скоро выйдем на конкретные практические результаты совместного восстановления", – сказал Кубраков.

Турецкие государственные и бизнес-структуры могут развивать конкретные проекты, оказывать консультационную и техническую помощь, добавили в ОП.

"Турция – наш стратегический союзник. Мы благодарны турецким партнерам за готовность к сотрудничеству в восстановлении разрушенной Россией инфраструктуры", — заявили в ОП.

Чиновники обещают в ближайшее время создать общую рабочую группу, которая будет работать над привлечением турецких инвестиций в конкретные проекты.

"Целевая группа будет координировать реконструкцию объектов социально-экономического значения в Украине – дороги, мосты, объекты водоснабжения и электроснабжения, больницы и школы", – пишет турецкое агентство Anadolu.

Напомним, что 18 августа во Львове прошла встреча Эрдогана, Зеленского и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. Беседа продлилась 40 минут.

Президенты Украины и Турции при встрече "один на один" обсудили окончание войны с РФ и зерновой коридор.

Анкара накануне трехсторонней встрече заявила о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН. В Турции говорят об отчаянии ООН после начала полномасштабной войны в Украине.